Vermeersch is eerlijk over UAE-tactiek en waarschuwt voor Pogacar

Florian Vermeersch staat voor de tweede keer in zijn carrière aan de start van Milaan-Sanremo. Hij krijgt daarin een belangrijke rol om Tadej Pogacar aan de zege te helpen.

Geen Tim Wellens aan de start van Milaan-Sanremo zaterdag, maar wel Florian Vermeersch. Wellens ligt in de lappenmand, Vermeersch wordt zo de enige Belg in de selectie van UAE. Hij reed Milaan-Sanremo in 2022 al één keer. 

Dat is toch alweer vier jaar geleden en dus besloot Vermeersch om vorige vrijdag uit eigen beweging naar Italië te vertrekken om de aanloop van de Capi nog eens goed in zijn hoofd te kunnen prenten. 

"Donderdag doen Tadej en ik nog een ultieme verkenning. Daarna trekken we naar Milaan", zegt Vermeersch bij HLNOver de tactiek kan hij weinig verklappen, maar zijn rol is om de klimmers in goede positie over de Capi te loodsen tot aan de voet van de Cipressa. 

Daar moeten Christen en vooral Del Toro dan voluit Pogacar lanceren. Al zal de wind wel goed moeten zitten voor de wereldkampioen om echt het verschil te kunnen maken. Maar met de wereldkampioen gaat het goed volgens Vermeersch. 

"We gaan er alles aan doen om Tadej in goede positie te brengen en dan zullen zijn benen en onze tactiek spreken... Ik kan enkel zeggen: ik heb deze week een paar keer met Tadej getraind en hij heeft er veel zin in."

"Wordt vaak vergeten": Boonen vreest slecht nieuws voor Pogacar en Van der Poel

