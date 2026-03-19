Alec Segaert baalt als een stekker, maar onthoudt toch één iets positief

Alec Segaert heeft net naast de overwinning gegrepen in Nokere Koerse. Hij strandde op zo'n 100 meter van de streep en was uiteraard erg ontgoocheld achteraf.

Op zo'n 14 kilometer van de streep trok Alec Segaert ten aanval en hij kon meteen een mooie voorsprong uitbouwen. De ploegmaats van Segaert deden in het peloton ook hun werk om af te stoppen.

Segaert nog ingelopen in Nokere Koerse

Segaert kon zo met een mooi bonus van aan lastige slotkilometer beginnen, maar hij bleek uiteindelijk net niet genoeg voorsprong te hebben. "Dit is uiteraard een dikke ontgoocheling", zei hij bij Sporza. "De benen wilden juist niet meer mee."

"Wat ik voelde? Pijn." Segaert kreeg aanmoedigingen van ploegleider Nicolas Maes, maar het heeft niet mogen zijn. Toen hij schaduwen van achter zich zag komen, wist Segaert meteen hoe laat het was.

Vorm zit goed bij Segaert

Uiteindelijk strandde Segaert op een twintigste plaats in Nokere Koerse. "Ik wist dat de vorm goed was, maar ik kwam om een resultaat neer te zetten en bijna gebeurde ook het mooist mogelijke. Dit is echt spijtig."



Toch wilde Segaert positief afsluiten, want hij vond het mooi dat de ploeg zijn kaart wilde trekken. "Daarom ben ik ook naar hier gekomen en neem ik mee naar de rest van dit voorjaar", sloot hij af.