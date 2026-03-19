Onderging Pogacar transformatie? Renner ziet duidelijke signalen bij de wereldkampioen

Tadej Pogacar jaagt op een eerste zege in Milaan-Sanremo. De wereldkampioen zou daar al een hele winter mee bezig zijn en is daarom ook iets gespierder.

Tot eind april rijdt Tadej Pogacar geen rittenkoersen en zelfs geen semi-klassiekers, de wereldkampioen focust op de vier monumenten dit voorjaar. En vooral dan Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix. 

Die twee koersen won hij nog niet in zijn carrière en daar wil de Sloveen dit jaar verandering in brengen. Volgens Tom Dumoulin is Pogacar zich al de hele winter aan het klaarstomen voor Milaan-Sanremo. 

Pascal Eenkhoorn van Soudal Quick-Step zag tijdens de Strade Bianche ook een andere Pogacar dan vorig jaar. "Als ik hem daar zag rijden... Hij reed veertig watt gemiddeld meer dan hij vorig jaar deed", zegt hij bij NOS Wielerpodcast. 

"Hij lijkt iets zwaarder te zijn, hij is iets gespierder. Dat is natuurlijk ook richting Parijs-Roubaix handig. Hij kan dus wel eens meer power hebben, en dat gaat belangrijker zijn op de Cipressa dan de watts per kilogram."

Al gelooft Eenkhoorn niet dat Pogacar plots de sprint zal winnen van Van der Poel. "Of dat een verschil maakt mocht het een sprint worden? Dan denk ik niet. Als ze samen naar de finish rijden, is Mathieu zo'n enorme killer."

