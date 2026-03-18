Welgeteld één optie: Dumoulin zegt wat het enige is waar Van Aert op mag hopen

Wat zijn de opties van Wout van Aert om zich zaterdag te mengen in de debatten? Tom Dumoulin ziet maar één mogelijkheid.

In de NOS Wielerpodcast schetst Dumoulin de mogelijkheden in Milaan-Sanremo voor het type Van Aert, de toppers die in principe niet mee kunnen met Pogacar en Van der Poel. Anticiperen is volgens Dumoulin uitgesloten. "Er is geen andere optie. Je kunt niet op de Capi wegrijden en proberen de aanval van Pogacar voor te zijn."

De voormalige ploegmaat van Van Aert denkt dat het onmogelijk is om een voorsprong bij elkaar te rijden die groot genoeg is. "Er wordt daar ook al snoeihard gereden. Je moet al de ultieme inspanning doen op bijvoorbeeld de Capo Berta, om er vervolgens vijftien seconden voor te gaan rijden." Dat lijkt dus geen oplossing te zijn.

Achterstand beperken op Cipressa

"Dan word je in het vlakke stuk richting Cipressa toch weer ingehaald", is Dumoulin van oordeel. "Er is geen andere optie voor iedere andere toprenner of ploeg. Je moet op de Cipressa bij de eersten goed opdraaien en proberen aan te klampen for dear life, en dan is het hopen dat je topbenen hebt en dat je niet te ver achter bent op de top."

Dan is het misschien nog mogelijk om terug te komen, als Pogacar en Van der Poel vooraan naar elkaar beginnen kijken. "Dan moet het scenario herschreven worden op de Poggio. Dat is waar je op hoopt als je Wout van Aert of Jasper Stuyven bent." Volgens Dumoulin zitten veel renners in ditzelfde schuitje. "Noem ze maar op."

Eén scenario voor Van Aert

Er is komende zaterdag voor Van Aert dus geen brede waaier aan mogelijkheden. Het komt er op aan om zo veel mogelijk te halen uit dat ene scenario.