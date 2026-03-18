Welgeteld één optie: Dumoulin zegt wat het enige is waar Van Aert op mag hopen

Wat zijn de opties van Wout van Aert om zich zaterdag te mengen in de debatten? Tom Dumoulin ziet maar één mogelijkheid.

In de NOS Wielerpodcast schetst Dumoulin de mogelijkheden in Milaan-Sanremo voor het type Van Aert, de toppers die in principe niet mee kunnen met Pogacar en Van der Poel. Anticiperen is volgens Dumoulin uitgesloten. "Er is geen andere optie. Je kunt niet op de Capi wegrijden en proberen de aanval van Pogacar voor te zijn."

De voormalige ploegmaat van Van Aert denkt dat het onmogelijk is om een voorsprong bij elkaar te rijden die groot genoeg is. "Er wordt daar ook al snoeihard gereden. Je moet al de ultieme inspanning doen op bijvoorbeeld de Capo Berta, om er vervolgens vijftien seconden voor te gaan rijden." Dat lijkt dus geen oplossing te zijn.

Achterstand beperken op Cipressa

"Dan word je in het vlakke stuk richting Cipressa toch weer ingehaald", is Dumoulin van oordeel. "Er is geen andere optie voor iedere andere toprenner of ploeg. Je moet op de Cipressa bij de eersten goed opdraaien en proberen aan te klampen for dear life, en dan is het hopen dat je topbenen hebt en dat je niet te ver achter bent op de top."

Dan is het misschien nog mogelijk om terug te komen, als Pogacar en Van der Poel vooraan naar elkaar beginnen kijken. "Dan moet het scenario herschreven worden op de Poggio. Dat is waar je op hoopt als je Wout van Aert of Jasper Stuyven bent." Volgens Dumoulin zitten veel renners in ditzelfde schuitje. "Noem ze maar op."

Eén scenario voor Van Aert

Er is komende zaterdag voor Van Aert dus geen brede waaier aan mogelijkheden. Het komt er op aan om zo veel mogelijk te halen uit dat ene scenario. Lees ook wat Dumoulin te zeggen heeft over de verhoudingen tussen Pogacar en Van der Poel

Dumoulin vreest onklopbare Pogacar en ziet maar één kans voor Van der Poel

12:00
Zonneveld zet vraagtekens bij uitspraak Van der Poel over Pogacar

Belgisch wielertalent en Wout van Aert hopen juist op het totaal tegenovergestelde

Goed nieuws voor zowel Remco Evenepoel als Mathieu van der Poel

Beste Mathieu ooit? Van Avermaet nu nog meer overtuigd van slimme Van der Poel

Heel slecht nieuws voor grote naam: forfait voor Milaan-Sanremo is zware domper

Johan Bruyneel zet druk op Remco Evenepoel: "Nu is het tijd"

🎥 Philipsen nekt droom van Segaert en veelbelovende uitslag Uijtdebroeks, De Cauwer onthult cruciaal feit

Sleutelrol voor Van Aert en co: Pogacar en Van der Poel worden gewaarschuwd

Geen andere keuze: UAE Team Emirates-XRG moet koers overslaan

"Ik geef hem geen ongelijk": Sergeant ziet Pogacar slimme keuze maken

Na eerdere slechte tekenen veegt Kopecky plots alle twijfels weg en Van Gucht trekt er ook conclusie uit

Wordt dit de rentree van Merlier? Mysterieuze Lampaert moet hard zijn best doen om te zwijgen

🎥 Entourage steekt op hilarische wijze de draak met Evenepoel: "Dit is gewoon te goed"

Ondanks frustraties: Wout van Aert neemt risico voor Milaan-Sanremo

Pogacar is gewaarschuwd: Tourbaas ziet "uitstekend nieuws" door Vingegaard

"Interesseert me niet": Lotte Kopecky klaar en duidelijk voor Nokere Koerse

Ploegmaat is eerlijk en moet iets toegeven over nieuwkomer Remco Evenepoel

Moeilijkste koers van het jaar: commentator Michel Wuyts onthult zijn geheim voor Milaan-Sanremo

Met een duidelijk doel: Meeus en Red Bull-BORA-hansgrohe pakken het anders aan

Anders dan vroeger: Naesen weet wat Van Aert nodig heeft in Milaan-Sanremo

Dé manier om Van der Poel te kloppen? Merckx geeft Pogacar gouden raad

Schuld van Visma-Lease a Bike? Manager onthult oorzaak van kniepijn Pogacar in de Tour

📷 Even weer in België: Wout van Aert zorgt voor kiespijn bij Jan Bakelants

Pogacar mist twee belangrijke ploegmaats, maar waarschuwt wel voor Milaan-Sanremo

Bruyneel kreeg belangrijke info over Van der Poel voor Milaan-Sanremo

"Mensen denken dat, maar...": Van Avermaet onthult grootste moeilijkheid van Milaan-Sanremo

Zigart ervaarde moeilijkheden door relatie met Pogacar: "Als ik een normale renster was..."

Sprak Visma-Lease a Bike de waarheid? Twijfels bij prestaties van Vingegaard

Jorgenson ook kopman in Milaan-Sanremo? Van Aert heeft er duidelijke mening over

Niet alleen Van der Poel en Pogacar: De Bondt ziet nog drie kanshebbers in Milaan-Sanremo

Alpecin-Premier Tech heeft knoop doorgehakt over Jasper Philipsen na stevige valpartij

'Soudal Quick-Step geeft bevestiging over nieuwe opdoffer voor Tim Merlier'

Kan Van Aert Milaan-Sanremo winnen? Van Avermaet ziet belangrijke voorwaarde

"Dat is de realiteit": Vanthourenhout eerlijk over integratie van Evenepoel bij Red Bull

Geen strijd met Kopecky: Vollering heeft iets anders te doen tijdens Milaan-Sanremo

