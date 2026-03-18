Dumoulin vreest onklopbare Pogacar en ziet maar één kans voor Van der Poel

Mathieu van der Poel wordt na zijn sterke Tirreno-Adriatico naar voren geschoven als topfavoriet voor Milaan-Sanremo. Tom Dumoulin vreest echter dat er aan Tadej Pogacar weinig te doen zal zijn.

Net als vorig jaar zullen UAE Team Emirates-XRG en Tadej Pogacar Milaan-Sanremo op de Cipressa willen opbreken. Al mist Pogacar met Wellens en Narvaez wel belangrijke ploegmaats, vooral op het vlak van positionering.

Toch verwacht Tom Dumoulin dat Pogacar opnieuw zal aanvallen op de Cipressa. "Van der Poel is de enige die kans maakt om Pogacar daar te volgen", windt de Nederlander er geen doekjes om in de NOS Wielerpodcast.

Pogacar stoomt zich al maanden klaar voor Milaan-Sanremo

Net als vorig jaar hoopt Dumoulin op een mooi duel tussen Pogacar en Van der Poel. "Dat zou prachtig zijn, maar Pogacar schijnt hier al maanden mee bezig te zijn. Hij is op training al vaak de Cipressa op geknald. Hij is er zo gebrand op."

"En dan heeft hij met Isaac del Toro ook nog iemand in vorm die het tempo enorm kan opvoeren. Ik zie het heel moeilijk worden voor Van der Poel, maar ja, moeilijk kan ook." Want de Cipressa is niet heel steil.

Toch kansen voor Van der Poel tegen Pogacar?

Daarom ziet Dumoulin ook kansen voor Van der Poel om Pogacar toch weer te kunnen volgen. "In het wiel heb je een enorm voordeel. Als hij direct strak in het wiel zit, heeft hij wel een kans", besluit Dumoulin.