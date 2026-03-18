"Interesseert me niet": Lotte Kopecky klaar en duidelijk voor Nokere Koerse

Lotte Kopecky wil in Nokere Koerse nog wat vertrouwen opdoen voor Milaan-Sanremo. Met een derde zege kan Kopecky recordhoudster worden, maar daar is ze niet mee bezig.

Met een zevende plaats in de Trofeo Alfredo Binda kon Lotte Kopecky afgelopen zondag al meer tevreden zijn dan met haar 39ste plaats in Omloop Nieuwsblad en haar 30ste plaats in de Strade Bianche.

Doet Kopecky vertrouwen op in Nokere Koerse?

In de Omloop Nieuwsblad kende Kopecky wel materiaalpech, in de Strade Bianche was ze wel gewoon niet goed genoeg. Dat ze de finale reed in de Trofeo Alfredo Binda was dan ook goed voor het zelfvertrouwen.

"Wedstrijd na wedstrijd zal dat goede gevoel wel terugkomen, dus het is zeker niet slecht om Nokere Koerse vandaag mee te nemen", zei Kopecky bij Het Nieuwsblad. Ze kan er ook haar eerste zege van het seizoen pakken.

Wint Lotte Kopecky een derde keer Nokere Koerse?

Bij haar vorige deelnames deed Kopecky het altijd goed in Nokere Koerse. Vijf keer stond ze al aan de start, vier keer stond ze op het podium. Enkel in 2021 lukte dat niet, toen werd Kopecky wel vierde.



Met Pieters, vorig jaar Lach, twee keer Kopecky en twee keer Wiebes won de ploeg van Kopecky alle edities van Nokere Koerse bij de vrouwen. Met een derde zege kan Kopecky alleen recordhoudster worden. "Dat interesseert me niet", besloot Kopecky.