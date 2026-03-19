Gilbert verdedigt Van Aert en heeft één boodschap voor kritische media en fans: "Blijf kalm!"

Philippe Gilbert kan zich niet helemaal vinden in de kritiek waar Wout van Aert mee te maken krijgt. De voormalige wielrenner vindt het te vroeg om al een balans op te maken.

In Dans le Peloton vinden ze vooral de Vlaamse pers heel hard voor Van Aert. Er wordt vooral gedoeld op het feit dat het killerinstinct van Van Aert hier en daar in vraag werd gesteld. Met Arnaud De Lie kreeg na Kuurne-Brussel-Kuurne ook een andere Belgische renner al snel kritiek. Moet er ook meer gekeken worden naar hun voorbereiding?

"Ik kan mezelf in hun schoenen verplaatsen. Het zijn twee renners die een gelijkaardige situatie meemaken. Ze krijgen elk hun deel van de kritiek. Ik heb het ook ervaren dat in bepaalde seizoenen de omgang met sommige media moeilijker verliep." Het is een fenomeen dat Gilbert niet vreemd is. Hij leeft mee met Van Aert en De Lie.

Eerst verantwoording aan de wielerploegen

"Ik zou in het algemeen willen zeggen aan de media en aan het publiek: blijf kalm! Als deze renners iemand verantwoording schuldig zijn, is het in de eerste plaats aan hun werkgever en pas daarna aan ons. Wij moeten geduldig blijven. Een trigger kan tweede plaatsen omzetten in overwinningen die elkaar opvolgen", is Gilbert van mening.

Wanneer is het dan wel het goede moment om te oordelen over de resultaten? "Na Luik-Bastenaken-Luik kunnen we van ieder de bilan van het voorjaar opmaken. Na afloop van het seizoen kun je een globale analyse maken, of na de Tour voor diegenen die daar aan deelnemen." Daar zal onder andere Van Aert wel bij zijn.

Gilbert vindt analyses te vroeg komen

"Dan zal het een interessantere discussie zijn, want bepaalde fragmenten geven geen volledig beeld van een seizoen. In het algemeen gaan we te snel over tot een analyse", vindt Gilbert. Toch maar even wachten vooraleer kritiek te geven op renners, is zijn pleidooi.