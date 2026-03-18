Moeilijkste koers van het jaar: commentator Michel Wuyts onthult zijn geheim voor Milaan-Sanremo

Wie zaterdag Milaan-Sanremo op televisie wil volgen, zal daarvoor moeten afstemmen op VTM. Michel Wuyts zal zo nog eens te horen zijn als commentator.

Sinds zijn overstap naar VTM kan Michel Wuyts veel minder koersen van commentaar voorzien. Op VTM GO mocht hij in februari wel aan de slag voor de Ronde van Valencia en de eerste drie ritten van de UAE Tour.

Milaan-Sanremo moeilijkste koers als commentator

Dit voorjaar zal hij Milaan-Sanremo en de E3 Saxo Classic voor zijn rekening nemen. Het pakket koersen is dan wel veel kleiner, maar dat doet bij Wuyts niets af aan zijn ingesteldheid. Hij wil de kijker niet laten merken dat hij minder commentaar geeft dan vroeger.

Milaan-Sanremo is dan zeker geen cadeau doordat er vaak uren weinig tot niets over de koers te vertellen valt. "Ik ga het heel brutaal stellen, maar in Milaan-Sanremo maak je als commentator de koers", zegt Wuyts bij WielerFlits.

Wuyts hanteert tactiek tijdens Milaan-Sanremo

Volgens Wuyts blijft Milaan-Sanremo de grootste uitdaging om de hele uitzending boeiend te maken. Het is dan ook zaak om vaak terug te koppelen naar vorige edities en ook gebruik te maken van de helikopter.



Wuyts hanteert dan ook een tactiek. "Spreiden is voor mij het ordewoord. Met je informatie, met je verhalen en weetjes." Op het koersverloop wordt pas overgeschakeld vanaf de Capo Melo op 50 km. van de streep. "Vanaf dan kan elke beweging ertoe doen."