Moeilijkste koers van het jaar: commentator Michel Wuyts onthult zijn geheim voor Milaan-Sanremo

Wie zaterdag Milaan-Sanremo op televisie wil volgen, zal daarvoor moeten afstemmen op VTM. Michel Wuyts zal zo nog eens te horen zijn als commentator.

Sinds zijn overstap naar VTM kan Michel Wuyts veel minder koersen van commentaar voorzien. Op VTM GO mocht hij in februari wel aan de slag voor de Ronde van Valencia en de eerste drie ritten van de UAE Tour. 

Milaan-Sanremo moeilijkste koers als commentator

Dit voorjaar zal hij Milaan-Sanremo en de E3 Saxo Classic voor zijn rekening nemen. Het pakket koersen is dan wel veel kleiner, maar dat doet bij Wuyts niets af aan zijn ingesteldheid. Hij wil de kijker niet laten merken dat hij minder commentaar geeft dan vroeger. 

Milaan-Sanremo is dan zeker geen cadeau doordat er vaak uren weinig tot niets over de koers te vertellen valt. "Ik ga het heel brutaal stellen, maar in Milaan-Sanremo maak je als commentator de koers", zegt Wuyts bij WielerFlits

Wuyts hanteert tactiek tijdens Milaan-Sanremo

Volgens Wuyts blijft Milaan-Sanremo de grootste uitdaging om de hele uitzending boeiend te maken. Het is dan ook zaak om vaak terug te koppelen naar vorige edities en ook gebruik te maken van de helikopter. 


Wuyts hanteert dan ook een tactiek. "Spreiden is voor mij het ordewoord. Met je informatie, met je verhalen en weetjes." Op het koersverloop wordt pas overgeschakeld vanaf de Capo Melo op 50 km. van de streep. "Vanaf dan kan elke beweging ertoe doen." 

Geen andere keuze: UAE Team Emirates-XRG moet koers overslaan

Geen andere keuze: UAE Team Emirates-XRG moet koers overslaan

12:30
Dumoulin vreest onklopbare Pogacar en ziet maar één kans voor Van der Poel

Dumoulin vreest onklopbare Pogacar en ziet maar één kans voor Van der Poel

12:00
"Interesseert me niet": Lotte Kopecky klaar en duidelijk voor Nokere Koerse

"Interesseert me niet": Lotte Kopecky klaar en duidelijk voor Nokere Koerse

11:00
Ploegmaat is eerlijk en moet iets toegeven over nieuwkomer Remco Evenepoel

Ploegmaat is eerlijk en moet iets toegeven over nieuwkomer Remco Evenepoel

10:00
Ondanks frustraties: Wout van Aert neemt risico voor Milaan-Sanremo

Ondanks frustraties: Wout van Aert neemt risico voor Milaan-Sanremo

08:30
Met een duidelijk doel: Meeus en Red Bull-BORA-hansgrohe pakken het anders aan

Met een duidelijk doel: Meeus en Red Bull-BORA-hansgrohe pakken het anders aan

08:00
"Ik geef hem geen ongelijk": Sergeant ziet Pogacar slimme keuze maken

"Ik geef hem geen ongelijk": Sergeant ziet Pogacar slimme keuze maken

07:30
Pogacar is gewaarschuwd: Tourbaas ziet "uitstekend nieuws" door Vingegaard

Pogacar is gewaarschuwd: Tourbaas ziet "uitstekend nieuws" door Vingegaard

07:00
Anders dan vroeger: Naesen weet wat Van Aert nodig heeft in Milaan-Sanremo

Anders dan vroeger: Naesen weet wat Van Aert nodig heeft in Milaan-Sanremo

21:30
"Mensen denken dat, maar...": Van Avermaet onthult grootste moeilijkheid van Milaan-Sanremo

"Mensen denken dat, maar...": Van Avermaet onthult grootste moeilijkheid van Milaan-Sanremo

20:30
Zigart ervaarde moeilijkheden door relatie met Pogacar: "Als ik een normale renster was..."

Zigart ervaarde moeilijkheden door relatie met Pogacar: "Als ik een normale renster was..."

20:00
Sprak Visma-Lease a Bike de waarheid? Twijfels bij prestaties van Vingegaard

Sprak Visma-Lease a Bike de waarheid? Twijfels bij prestaties van Vingegaard

19:00
Schuld van Visma-Lease a Bike? Manager onthult oorzaak van kniepijn Pogacar in de Tour

Schuld van Visma-Lease a Bike? Manager onthult oorzaak van kniepijn Pogacar in de Tour

18:30
📷 Even weer in België: Wout van Aert zorgt voor kiespijn bij Jan Bakelants

📷 Even weer in België: Wout van Aert zorgt voor kiespijn bij Jan Bakelants

18:00
Bruyneel kreeg belangrijke info over Van der Poel voor Milaan-Sanremo

Bruyneel kreeg belangrijke info over Van der Poel voor Milaan-Sanremo

17:00
Niet alleen Van der Poel en Pogacar: De Bondt ziet nog drie kanshebbers in Milaan-Sanremo

Niet alleen Van der Poel en Pogacar: De Bondt ziet nog drie kanshebbers in Milaan-Sanremo

16:30
Alpecin-Premier Tech heeft knoop doorgehakt over Jasper Philipsen na stevige valpartij

Alpecin-Premier Tech heeft knoop doorgehakt over Jasper Philipsen na stevige valpartij

15:30
'Soudal Quick-Step geeft bevestiging over nieuwe opdoffer voor Tim Merlier'

'Soudal Quick-Step geeft bevestiging over nieuwe opdoffer voor Tim Merlier'

15:00
"Dat is de realiteit": Vanthourenhout eerlijk over integratie van Evenepoel bij Red Bull

"Dat is de realiteit": Vanthourenhout eerlijk over integratie van Evenepoel bij Red Bull

14:00
Pogacar mist twee belangrijke ploegmaats, maar waarschuwt wel voor Milaan-Sanremo

Pogacar mist twee belangrijke ploegmaats, maar waarschuwt wel voor Milaan-Sanremo

13:30
Jorgenson ook kopman in Milaan-Sanremo? Van Aert heeft er duidelijke mening over

Jorgenson ook kopman in Milaan-Sanremo? Van Aert heeft er duidelijke mening over

13:00
Geen strijd met Kopecky: Vollering heeft iets anders te doen tijdens Milaan-Sanremo

Geen strijd met Kopecky: Vollering heeft iets anders te doen tijdens Milaan-Sanremo

17/03
Dé manier om Van der Poel te kloppen? Merckx geeft Pogacar gouden raad

Dé manier om Van der Poel te kloppen? Merckx geeft Pogacar gouden raad

17/03
"Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek

"Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek

17/03
1
Kan Van Aert Milaan-Sanremo winnen? Van Avermaet ziet belangrijke voorwaarde

Kan Van Aert Milaan-Sanremo winnen? Van Avermaet ziet belangrijke voorwaarde

17/03
Belgen scoorden niet in Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico: bondscoach velt zijn oordeel

Belgen scoorden niet in Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico: bondscoach velt zijn oordeel

17/03
Na twee mislukte voorjaren: Arnaud De Lie bijt stevig van zich af

Na twee mislukte voorjaren: Arnaud De Lie bijt stevig van zich af

17/03
Naesen onthult de echte reden van monsterlijke inspanning Van der Poel

Naesen onthult de echte reden van monsterlijke inspanning Van der Poel

17/03
Belgische belofte maakt indruk met rit- en eindzege, Visma-Lease a Bike is vol lof

Belgische belofte maakt indruk met rit- en eindzege, Visma-Lease a Bike is vol lof

17/03
De Cauwer lyrisch over superbelangrijke Campenaerts, maar treurt om één iets: "Het is doodjammer"

De Cauwer lyrisch over superbelangrijke Campenaerts, maar treurt om één iets: "Het is doodjammer"

17/03
Na de harde kritiek op het positioneren van Van Aert: ex-ploegmaat neemt het fel voor hem op

Na de harde kritiek op het positioneren van Van Aert: ex-ploegmaat neemt het fel voor hem op

16/03
Movistar heeft groot nieuws over Cian Uijtdebroeks na zijn eerdere elleboogblessure

Movistar heeft groot nieuws over Cian Uijtdebroeks na zijn eerdere elleboogblessure

16/03
Verrassende stunt Van Aert niet uitgesloten: de man die alles al heeft gezien schat het in

Verrassende stunt Van Aert niet uitgesloten: de man die alles al heeft gezien schat het in

16/03
Belgische analist verdedigt Van der Poel na zware en felle kritiek

Belgische analist verdedigt Van der Poel na zware en felle kritiek

16/03
Aankondiging Soudal Quick-Step onthult nog meer nieuws over Tim Merlier

Aankondiging Soudal Quick-Step onthult nog meer nieuws over Tim Merlier

16/03
Dit hebben de routiniers in het peloton te zeggen over Mathieu van der Poel

Dit hebben de routiniers in het peloton te zeggen over Mathieu van der Poel

16/03

