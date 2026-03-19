Meteen een lastige opdracht: Toon Aerts klaar en duidelijk over zijn eerste voorjaar

Toon Aerts begint in de GP de Denain aan zijn wegseizoen bij Lotto-Intermarché. Een maand na afloop van zijn seizoen in het veld hoopt Aerts dat hij er klaar voor is.

Op 8 februari reed Toon Aerts in Lille zijn laatste cross van het seizoen. Hij nam daarna een week rust, trainde daarna drie weken in Girona en nog één week thuis. In de GP de Denain begint Aerts aan zijn wegseizoen.

Aerts blij dat hij aan wegseizoen kan beginnen

"Plots is mijn eerste wedstrijd daar al. Die maand is heel snel voorbijgegaan. Tegelijk zijn er precies al zoveel koersen gepasseerd waar ik niet bij was. Het mag beginnen, dus", zegt Aerts op de ploegwebsite van Lotto-Intermarché.

Voor Aerts is het de eerste keer dat hij koersen in het voorjaar zal rijden, als crosser begon hij vaak pas in april opnieuw rustig met trainen en kon hij in mei zijn eerste wedstrijden ontspannen rijden. Nu zal hij meteen moeten presteren.

Zal Aerts er meteen staan in zijn eerste wegkoersen?

"Fysiek heb ik wellicht nog één of twee koersdagen nodig. De waarden die ik trap zijn heel goed, maar op de hectiek die bij zo’n voorjaar komt kijken, kun je niet trainen. Ik krijg met de GP de Denain dus al meteen een hele moeilijke voorgeschoteld op dat vlak", lacht Aerts.



"Daarna kan het alleen maar beter gaan, toch? Na Denain ga ik naar Catalonië, dus dat is perfect om verder op te bouwen. Ik droom ervan om de Ronde of Roubaix te rijden, dus ik wil er alles aan doen om goed genoeg te zijn."