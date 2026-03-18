Ploegmaat is eerlijk en moet iets toegeven over nieuwkomer Remco Evenepoel

Bij Red Bull-BORA-hansgrohe loopt het in het voorjaar voorlopig beter dan vorig jaar. Welke rol speelt de transfer van Remco Evenepoel in dat verhaal?

Betere resultaten Red Bull-BORA-hansgrohe

Tim van Dijke werd tweede en Jordi Meeus zevende in Omloop Nieuwsblad, in Kuurne-Brussel-Kuurne werd Meeus tiende en hij won de Ename Samyn Classic. In de Strade Bianche werd Gianni Vermeersch vijfde.

Bij Red Bull-BORA-hansgrohe waren de resultaten in de eerste klassiekers van het voorjaar al een stuk beter dan vorig jaar. Er lijkt meer vertrouwen te zijn bij de Duitse ploeg en de resultaten zorgen ook voor een betere sfeer.

Nam Evenepoel druk weg door overwinningen?

Hebben de komst van Remco Evenepoel en zijn de zes overwinningen daarin ook een rol gespeeld? "Goh, hij heeft natuurlijk vrij weinig te maken met onze klassieke kern, maar ik moet toegeven dat hij misschien wel wat druk heeft weggenomen", zegt Jordi Meeus bij Het Nieuwsblad.

Want door het binnenhalen van een renner van het niveau van Evenepoel waren er zeker hoge verwachtingen. Als hij die overwinningen niet had geboekt, was er meer druk op de rest van de ploeg gekomen.



"Nu loste hij de verwachtingen meteen in", stelt Meeus. Al zal Evenepoel volgende week in de Ronde van Catalonië wel moeten bewijzen dat hij zijn niveau heeft opgetrokken na zijn mindere UAE Tour.