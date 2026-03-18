Goed nieuws voor zowel Remco Evenepoel als Mathieu van der Poel

Remco Evenepoel en Mathieu van der Poel hebben positief nieuws gekregen. Ze hebben allebei een plekje kunnen stijgen op de UCI-rangschikking.

Wellicht zullen ze er niet wakker van liggen, maar het is toch altijd beter om een plaats vooruit te gaan in plaats van achteraan. Evenepoel heeft er zelfs niet eens voor moeten koersen. Hij profiteert ervan dat Mads Pedersen nog herstelt van blessurelast. Hierdoor kon de Deen niet deelnemen aan Parijs-Nice en speelde hij dus punten kwijt.

Bij de publicatie van de nieuwe UCI-ranking op dinsdag is Evenepoel dus voorbij Pedersen van de vijfde naar de vierde plaats gegaan. Evenepoel en Pedersen maken dus de top vijf vol. De top drie blijft ongewijzigd, met Pogacar, Del Toro en Vingegaard. Pogacar is nog altijd de enige die boven de 10 000 punten gaat, met 11 355 eenheden.

Van der Poel voorbij Almeida

Evenepoel heeft momenteel 4845,86 punten. Na de top vijf volgt Mathieu van der Poel op de zesde plaats. Net als Evenepoel profiteert Van der Poel van de afwezigheid van een bepaalde renner. João Almeida kon vorige week niet in actie komen, waardoor Van der Poel hem passeert. Van der Poel presteerde uiteraard zelf wel sterk in de Tirreno.

Van der Poel is zo uitgekomen op 4163 punten en gaat van de zevende naar de zesde stek. Voor het overige zijn er geen wielrenners die op een andere plaats belanden. Na Remco Evenepoel is Wout van Aert de tweede Belg in de top tien. Van Aert heeft 2978 punten en blijft zo nog net Jay Vine, de nummer tien op deze ranglijst, voor.

Van der Poel wellicht binnenkort in top 5

Zo weten alle renners weer in welke mate ze beloond zijn met punten voor de UCI-rangschikking. Aangezien het nog niet duidelijk is wanneer Pedersen terug kan keren in de competitie, is het niet moeilijk voor te stellen dat Van der Poel binnenkort de top vijf induikt.