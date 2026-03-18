Heel slecht nieuws voor grote naam: forfait voor Milaan-Sanremo is zware domper

Er moet helaas een streep getrokken worden door een hele grote naam met het oog op Milaan-Sanremo. Jonathan Milan zal niet kunnen deelnemen aan het eerste Monument van het jaar.

Zijn ploeg Lidl-Trek meldt op sociale media een aanpassing van het programma van zijn renner. "Jonathan Milan is genoodzaakt om Milaan-Sanremo over te slaan wegens ziekte", is het jammerlijke nieuws dat Lidl-Trek moet delen. "Wens net als ons Johnny een spoedig herstel!" Een oproep waar de wielerwereld zeker gevolg aan geeft.

‼️ Change in rider schedule - Jonathan Milan forced to skip #MilanoSanremo due to illness 🤧❤️‍🩹



— Lidl-Trek (@LidlTrek) March 18, 2026

Het is voor iedereen die zijn zinnen zet op een van de Monumenten een ferme domper om die wedstrijd te moeten missen door ziekte. Voor Milan was het dan ook nog eens een koers in eigen land. Lidl-Trek rekende voor de editie van dit jaar bovendien nog meer op hem, omdat ook Mads Pedersen niet aan de start zal kunnen staan.

Na al een sterk 2025 had Milan ook weer indruk gemaakt met ritzeges dit jaar in de AlUla Tour, de UAE Tour en Tirreno-Adriatico. In San Benedetto del Tronto, de aankomstplaats van de laatste rit in de Tirreno, was Milan voor het derde jaar op rij aan het feest. Dat leek dus de perfecte voorbereiding te zijn richting komende zaterdag.

Milan moest rekenen op een sprint

Na afloop van de rittenkoers moet Milan dus een ziekte hebben opgelopen, waardoor hij dus niet kan deelnemen aan Milaan-Sanremo. Gezien de koerswijze van UAE en Van der Poel vorig jaar, was Milan ondanks zijn status wel slechts een van de outsiders. Hij moest er al op rekenen dat alles zou samenkomen voor een sprint.





Het is nog niet zo lang geleden dat Milaan-Sanremo elk jaar eindigde op een sprint, maar de laatste seizoenen zien we de aanvallers vaker aan het einde trekken in de finale. In elk geval is Lidl-Trek zonder Pedersen en Milan ferm onthoofd.