Philipsen pakt uit met onverwachte uitspraak over Van Aert

Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel zijn de grote favorieten voor Milaan-Sanremo. Toch denkt Jasper Philipsen dat ook Wout van Aert een rol kan spelen.

Na vorig jaar en met de indruk die ze dit seizoen al maakten zijn Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar de twee grote topfavorieten voor de zege in Milaan-Sanremo. Al staan er natuurlijk ook nog andere renners aan de start.

Philipsen is back-up bij Alpecin-Premier Tech

Jasper Philipsen bewees twee jaar geleden al dat er toch een groep van zo'n tiental renners naar de streep kan rijden in Sanremo. Hij komt ook weer aan de start, maar echt een beschermde status krijgt hij niet bij Alpecin-Premier Tech.

De ploeg zal vooral Van der Poel zo goed mogelijk proberen af te zetten aan de voet van de Cipressa. "Ik hou me afzijdig. Ik moet dan gewoon proberen mee te zijn als back-up in de groep daarachter", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Philipsen verwacht Van Aert in Milaan-Sanremo

Philipsen zal niet de enige zijn die dat zal proberen, hij verwacht bijvoorbeeld ook veel van Wout van Aert. "Hij liet een heel goede indruk in Italië, dus die zal er volgens mij ook kort bij zijn", stelt Philipsen dan ook.

Van Aert stond al vijf keer aan de start in Milaan-Sanremo, in 2020 won hij en in 2021 en 2023 werd hij derde. Bij zijn andere twee deelnames was Van Aert zesde en achtste. Het is dus een koers die Van Aert ligt.