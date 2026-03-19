Philipsen spreekt De Lie tegen, maar is ook eerlijk over Van der Poel voor Milaan-Sanremo

Net voor Milaan-Sanremo heeft Jasper Philipsen zijn eerste koers van het seizoen kunnen winnen. Een tweede zege in Milaan-Sanremo ziet Philipsen dan weer niet als erg waarschijnlijk.

Op zijn 15de koersdag van het jaar was het dan toch prijs voor Jasper Philipsen in Nokere Koerse. Met een sterke sprint bergop klopte hij onder meer Jordi Meeus. Het moet Philipsen verttrouwen geven voor zaterdag.

Van der Poel kopman van Alpecin-Premier Tech

Alleen is het de vraag welke rol hij zal spelen in Milaan-Sanremo. Twee jaar geleden won Philipsen de sprint van een kleine groep, maar ook dankzij Mathieu van der Poel. Hij is de grote kopman van Alpecin-Premier Tech.

"Alles op Mathieu, onze grootste troef. De enige renner die in staat moet worden geacht om ‘Pogi’ te counteren en te volgen op Cipressa en/of Poggio. Daar spreken de benen", zegt Philipsen dan ook bij HLN.

Kleine kans voor Philipsen in Milaan-Sanremo

Van der Poel en Pogacar bepalen het scenario in Milaan-Sanremo en zullen ook beslissen of er nog iemand zal terugkomen. Arnaud De Lie komt niet aan de start omdat hij Milaan-Sanremo door Pogacar en Van der Poel een verloren dag vindt.

Lees ook... 🎥 Philipsen nekt droom van Segaert en veelbelovende uitslag Uijtdebroeks, De Cauwer onthult cruciaal feit›

Philipsen wil er wel bij zijn, ook al beseft hij dat de kans klein is. "Het wordt elk jaar steeds moeilijker om op de Via Roma te sprinten met een iets grotere groep. In ‘24 lukte het nog eens, maar ik besef dat een nieuwe kans klein is en dat alles daarvoor moet meezitten."