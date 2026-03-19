"Wordt vaak vergeten": Boonen vreest slecht nieuws voor Pogacar en Van der Poel

Dat Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar opnieuw zullen wegrijden op de Cipressa in Milaan-Sanremo, lijkt voor velen al een zekerheid. Tom Boonen wijst echter op iets wat vaak over het hoofd wordt gezien.

Vorig jaar doorbrak Tadej Pogacar het scenario van de voorbije jaren in Milaan-Sanremo door al op de Cipressa het verschil te maken. Enkel Van der Poel kon echt volgen, Ganna moest een paar keer passen bergop. 

Door wat Pogacar en Van der Poel dit seizoen al hebben laten zien, zijn ze opnieuw de twee grote topfavorieten voor Milaan-Sanremo. Tom Boonen ziet dat echter afhangen van één factor: de wind. 

"Ik ga het nog eens zeggen, maar als de wind op kop staat zal het veel moeilijker worden om weg te rijden", zegt hij bij Wielerclub Wattage. "De voorbije jaren hebben ze vooral geluk gehad met wind, waardoor de hellingen sneller werden opgereden."

"Als de wind op kop staat op de hellingen, dan is dat eigenlijk bijna onmogelijk. Er is dus een ander scenario mogelijk. Als je aan 45 km/h op kop rijdt, dan scheurt het makkelijker. Met de wind op kop, zal het peloton niet zo op een lint worden getrokken."

"Milaan-Sanremo is een windkoers, dat vergeten we vaak." Woensdag werd er een zuidoostenwind voorspeld, wat wil zeggen dat die schuin tegen zou blazen in de finale. Dat zou dus geen goed nieuws zijn voor Pogacar en Van der Poel. 

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
