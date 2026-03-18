🎥 Philipsen nekt droom van Segaert en veelbelovende uitslag Uijtdebroeks, De Cauwer onthult cruciaal feit

Met Nokere Koerse en Milaan-Turijn stonden er twee mooie eendagskoersen op het programma, voor verschillende type renners. Jasper Philipsen en Tom Pidcock kwamen als winnaar uit de bus.

Nokere Koerse

De vluchters kregen weinig speelruimte, zoals dat de trend is in het moderne wielrennen. Wel ophefmakend was dat er onderweg een streep getrokken moest worden door de namen van enkele snelle kandidaat-winnaars. Ackermann en Crabbe waren betrokken bij dezelfde valpartij. Crabbe reed nog even verder, maar gaf later alsnog op.

Op de kasseien van Nokereberg werd er opnieuw gevallen, door Timothy Dupont. Deze val was minder erg, maar Dupont kwam zo wel op een achterstand te zitten. Hofstetter kwam tijdens deze wedstrijd zelfs meer dan één keer ten val. Een uitdaging voor Philipsen was dan weer dat hij in de finale nog van schoen moest wisselen.

Ondertussen was Alec Segaert aan een ferm nummer bezig. Hij kon tijdens zijn solo zijn hardrijderscapaciteiten aanspreken. Pas in de laatste honderd meter werd hij overvleugeld door de sprinters. Philipsen zette de sprint vlot naar zijn hand, voor Meeus en Molano. In de VRT-uitzending wees De Cauwer op de tegenwind die Segaert parten speelde in de slotmeters. "Dat is wat het 'm doet", aldus De Cauwer.

Milaan-Turijn



Milaan-Turijn is traditioneel de koers die eindigt op de Superga. Cian Uijtdebroeks voelde zich op deze beklimming alvast in zijn sas. Hij toonde zich gretig en zorgde zelfs voor de schifting op anderhalve kilometer van de aankomst. Zo schaarde Uijtdebroeks zich bij de beste vijf, maar mogelijk was het ook waarom hij even later moest lossen.

🚴🇮🇹 | Tom Pidcock gaat 600 meter voor de top in de aanval en ziet de concurrentie niet meer terug. De Brit wint #MilanoTorino. 🥇👏



Met nog 600 meter tot aan de top zette Tom Pidcock zette zijn aanval in en hij zag niemand meer terug. Enkele seconden nadat hij als winnaar de streep bereikte, maakten Johannessen en Roglic het podium compleet. De vijfde plaats van Uijtdebroeks is wel een uitslag die veelbelovend is.