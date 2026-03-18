Philipsen nekt droom van Segaert en veelbelovende uitslag Uijtdebroeks, De Cauwer onthult cruciaal feit

Foto: © photonews

Met Nokere Koerse en Milaan-Turijn stonden er twee mooie eendagskoersen op het programma, voor verschillende type renners. Jasper Philipsen en Tom Pidcock kwamen als winnaar uit de bus.

Nokere Koerse

De vluchters kregen weinig speelruimte, zoals dat de trend is in het moderne wielrennen. Wel ophefmakend was dat er onderweg een streep getrokken moest worden door de namen van enkele snelle kandidaat-winnaars. Ackermann en Crabbe waren betrokken bij dezelfde valpartij. Crabbe reed nog even verder, maar gaf later alsnog op.

Op de kasseien van Nokereberg werd er opnieuw gevallen, door Timothy Dupont. Deze val was minder erg, maar Dupont kwam zo wel op een achterstand te zitten. Hofstetter kwam tijdens deze wedstrijd zelfs meer dan één keer ten val. Een uitdaging voor Philipsen was dan weer dat hij in de finale nog van schoen moest wisselen. 

Ondertussen was Alec Segaert aan een ferm nummer bezig. Hij kon tijdens zijn solo zijn hardrijderscapaciteiten aanspreken. Pas in de laatste honderd meter werd hij overvleugeld door de sprinters. Philipsen zette de sprint vlot naar zijn hand, voor Meeus en Molano. In de VRT-uitzending wees De Cauwer op de tegenwind die Segaert parten speelde in de slotmeters. "Dat is wat het 'm doet", aldus De Cauwer.

Milaan-Turijn

Lees ook... Met een duidelijk doel: Meeus en Red Bull-BORA-hansgrohe pakken het anders aan

Milaan-Turijn is traditioneel de koers die eindigt op de Superga. Cian Uijtdebroeks voelde zich op deze beklimming alvast in zijn sas. Hij toonde zich gretig en zorgde zelfs voor de schifting op anderhalve kilometer van de aankomst. Zo schaarde Uijtdebroeks zich bij de beste vijf, maar mogelijk was het ook waarom hij even later moest lossen.

Met nog 600 meter tot aan de top zette Tom Pidcock zette zijn aanval in en hij zag niemand meer terug. Enkele seconden nadat hij als winnaar de streep bereikte, maakten Johannessen en Roglic het podium compleet. De vijfde plaats van Uijtdebroeks is wel een uitslag die veelbelovend is. 

Belgisch wielertalent en Wout van Aert hopen juist op het totaal tegenovergestelde

19:00
Goed nieuws voor zowel Remco Evenepoel als Mathieu van der Poel

18:25
Heel slecht nieuws voor grote naam: forfait voor Milaan-Sanremo is zware domper

17:00
Beste Mathieu ooit? Van Avermaet nu nog meer overtuigd van slimme Van der Poel

16:20
Met een duidelijk doel: Meeus en Red Bull-BORA-hansgrohe pakken het anders aan

08:00
Wordt dit de rentree van Merlier? Mysterieuze Lampaert moet hard zijn best doen om te zwijgen

14:00
Na eerdere slechte tekenen veegt Kopecky plots alle twijfels weg en Van Gucht trekt er ook conclusie uit

14:20
🎥 Entourage steekt op hilarische wijze de draak met Evenepoel: "Dit is gewoon te goed"

13:30
Sleutelrol voor Van Aert en co: Pogacar en Van der Poel worden gewaarschuwd

13:00
Geen andere keuze: UAE Team Emirates-XRG moet koers overslaan

12:30
Dumoulin vreest onklopbare Pogacar en ziet maar één kans voor Van der Poel

12:00
"Interesseert me niet": Lotte Kopecky klaar en duidelijk voor Nokere Koerse

11:00
Ploegmaat is eerlijk en moet iets toegeven over nieuwkomer Remco Evenepoel

10:00
Moeilijkste koers van het jaar: commentator Michel Wuyts onthult zijn geheim voor Milaan-Sanremo

09:00
Ondanks frustraties: Wout van Aert neemt risico voor Milaan-Sanremo

08:30
"Ik geef hem geen ongelijk": Sergeant ziet Pogacar slimme keuze maken

07:30
Pogacar is gewaarschuwd: Tourbaas ziet "uitstekend nieuws" door Vingegaard

07:00
Alpecin-Premier Tech heeft knoop doorgehakt over Jasper Philipsen na stevige valpartij

17/03
Anders dan vroeger: Naesen weet wat Van Aert nodig heeft in Milaan-Sanremo

21:30
"Mensen denken dat, maar...": Van Avermaet onthult grootste moeilijkheid van Milaan-Sanremo

20:30
Zigart ervaarde moeilijkheden door relatie met Pogacar: "Als ik een normale renster was..."

20:00
Sprak Visma-Lease a Bike de waarheid? Twijfels bij prestaties van Vingegaard

17/03
Schuld van Visma-Lease a Bike? Manager onthult oorzaak van kniepijn Pogacar in de Tour

17/03
📷 Even weer in België: Wout van Aert zorgt voor kiespijn bij Jan Bakelants

17/03
Bruyneel kreeg belangrijke info over Van der Poel voor Milaan-Sanremo

17/03
Niet alleen Van der Poel en Pogacar: De Bondt ziet nog drie kanshebbers in Milaan-Sanremo

17/03
'Soudal Quick-Step geeft bevestiging over nieuwe opdoffer voor Tim Merlier'

17/03
"Dat is de realiteit": Vanthourenhout eerlijk over integratie van Evenepoel bij Red Bull

17/03
Pogacar mist twee belangrijke ploegmaats, maar waarschuwt wel voor Milaan-Sanremo

17/03
Jorgenson ook kopman in Milaan-Sanremo? Van Aert heeft er duidelijke mening over

17/03
Geen strijd met Kopecky: Vollering heeft iets anders te doen tijdens Milaan-Sanremo

17/03
Dé manier om Van der Poel te kloppen? Merckx geeft Pogacar gouden raad

17/03
"Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek

17/03
Movistar heeft groot nieuws over Cian Uijtdebroeks na zijn eerdere elleboogblessure

16/03
Kan Van Aert Milaan-Sanremo winnen? Van Avermaet ziet belangrijke voorwaarde

17/03
Belgen scoorden niet in Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico: bondscoach velt zijn oordeel

17/03

