Ondanks frustraties: Wout van Aert neemt risico voor Milaan-Sanremo

Foto: © photonews

Wout van Aert is nog enkele dagen naar huis gegaan tussen Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo. En dat houdt volgens Oliver Naesen toch risico's in.

Er zitten slechts vijf volle dagen tussen Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo, maar toch kozen heel wat renners om nog eens naar huis te gaan. Onder meer Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen deden dat. 

Naesen blijft in Italië, Van Aert niet

Decathlon-CMA CGM, de ploeg van Oliver Naesen, liet hun renners bewust in Italië. "Omdat onze weerstand zo laag ligt, blijven we met de ploeg in Italië tot en met Milaan-Sanremo, om niet ziek te worden", zegt Naesen bij HLN

Het is mentaal wel een lastige opgave, geeft Naesen toe. Maar je weet nooit met wie je in het vliegtuig zit. Eén iemand die hoest en het kan al prijs zijn. Tenzij je zoals Van der Poel met een privévliegtuig over en weer kan. 

Van Aert extra vatbaar voor ziekte?

Bij Van Aert is het risico om ziek te worden er echter niet alleen op het vliegtuig, maar ook thuis. Van Aert heeft nog twee jonge kinderen. De Omloop Nieuwsblad moest Van Aert al missen door ziekte. 

Van Aert sprak er onlangs over bij Live Slow Ride Fast. "Ik heb het gevoel dat ik de laatste jaren veel vatbaarder ben. Daar heb ik me wel al regelmatig in gefrustreerd. Maar het laatste dat ik wil is de kinderen van school houden om ziektes te vermijden."

