Abrahamsen twee keer vijf uur op Zwift: Bakelants velt zijn oordeel

Jonas Abrahamsen brengt de feestdagen door in Noorwegen en trainde de voorbije dagen vooral indoor. Jan Bakelants fronst er toch de wenkbrauwen bij.

De eerste weken van december bracht Jonas Abrahamsen door op het Spaanse eiland Gran Canaria, maar de feestdagen viert hij in Noorwegen. Om niet telkens bij vriestemperaturen te moeten trainen, maalt Abrahamsen veel kilometers op Zwift.

Zowel op 22 december als op kerstdag trainde Abrahamsen vijf uur op Zwift en legde hij zo'n 200 kilometer af. Vrijdag hield de Noor het bij zo'n 53 kilometer in anderhalf uur en dat allemaal in zijn kelder.

Bakelants koele minnaar van indoor trainen

Jan Bakelants verklaart Abrahamsen half gek en raadt het de recreatieve fietsers dan ook af om de trainingen van de Noor te kopiëren. "Ik ben een koele minnaar van lange ritten op de rollen", zegt Bakelants bij HLN.

Bakelants noemt het indoor trainen oersaai, maar hij waarschuwt ook om goed gehydrateerd te blijven en zou sessies van vijf uur zoals Abrahamsen dan ook niet doen. "Duurritten van pakweg meer dan drie uur zou ik toch afraden."

Hij adviseert dan ook om te investeren in een ventilator om het zweet af te voeren en om voldoende te drinken. Abrahamsen dronk zo'n 4,5 liter tijdens zijn sessies van vijf uur. "Dat vind ik trouwens nog niet eens heel veel."