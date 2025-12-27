Bakelants zegt wat echte reden was voor dopingschorsing van Aerts

Bakelants zegt wat echte reden was voor dopingschorsing van Aerts
Foto: © photonews

Toon Aerts boekte op het Europees kampioenschap zijn eerste grote zege sinds zijn dopingschorsing. Jan Bakelants begrijpt nog altijd niet dat Aerts zo zwaar werd gestraft.

Met overwinningen in Otegem en Ardooie had Toon Aerts al mogen zegevieren sinds zijn terugkeer  na zijn dopingschorsing, maar een cross van een klassement of een kampioenschap winnen was hem nog niet gelukt. 

Tot Aerts op 9 november in Middelkerke de Europese titel pakte door in de sprint Thibau Nys te kloppen. Het was voor Aerts een afsluiter van een bijzonder slecht hoofdstuk, waarin hij twee jaar van zijn carrière verloor. 

"Dat hij zonder die schorsing zijn voet naast Van Aert en Van der Poel had kunnen zetten? Nee, dat niet – ik denk niet dat ik hem daarmee schoffeer", zegt Jan Bakelants bij HUMO

Bakelants over schorsing van Aerts

Dat Aerts twee jaar geschorst werd, begrijpt Bakelants nog altijd niet goed. Aerts leek volgens Bakelants het recht aan zijn kant te hebben. Dat Aerts toch geschorst werd, bewijst volgens Bakelants dat je in een kleine sport makkelijker wordt geslachtofferd. 


En het kwam de UCI volgens Bakelants ook goed uit om een voorbeeld te stellen en te laten zien dat ze de strijd tegen doping serieus neemt. "In haar uitspraak zei ze trouwens zelf dat ze twijfelde", stelt Bakelants nog. 

Toon Aerts
Jan Bakelants

