Belgische sprinter uit kritiek op zijn ploeg: "Mag niet meer gebeuren"

Milan Fretin begon goed aan 2025 met drie zeges, maar daarna stopte het winnen plots. De Belgische sprinter zag zijn ploeg Cofidis dan ook fouten maken.

Met winst in de Clasica Almeria en een ritzege in de Ronde van de Algarve was Milan Fretin in februari van dit jaar meteen goed voor twee overwinningen. In april won hij ook nog eens de Ronde van Limburg.

Winnen lukte daarna niet meer voor Fretin, al werd hij in de zesde etappe van de Giro wel nog tweede. Maar omdat zijn ploeg Cofidis zijn licentie in de WorldTour wilde veiligstellen, wat niet lukte, werd Fretin naar allerlei koersen gestuurd.

De Belgische sprinter moest punten pakken voor zijn ploeg, met 1130 UCI-punten was Fretin ook de tweede beste renner van de ploeg, maar er ontstonden ook vervelende situaties met soms twee sprinters aan de start.

Fretin over vervelende situaties bij Cofidis in 2025

"Ik snap het allemaal wel, maar dat mag zich niet meer herhalen", zegt Fretin bij Het Nieuwsblad. "Als ik zie hoe Uno-X ons nog voorbijstak, terwijl die ploeg maar de helft van ons aantal koersen reed, was de tactiek niet juist."

Lees ook... Abrahamsen twee keer vijf uur op Zwift: Bakelants velt zijn oordeel›

Fretin werd na twee weken uit de Giro gehaald en moest hij enkele eendagskoersen rijden. De Tour was daarna geen optie meer. "Ik had na de Giro geen rust gekregen en was blijven koersen, zonder resultaat." Volgend jaar zal het anders zijn, dan krijgt Fretin wel rust voor zijn eerste Tour.