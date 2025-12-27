Beste moment van 2025: Tadej Pogacar maakt verrassende keuze

Tadej Pogacar kende in 2025 alweer een topjaar met twintig overwinningen. Toch kiest de Sloveen niet voor een overwinning als zijn beste moment.

De Strade Bianche, Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik, drie ritzeges en het eindklassement in de Dauphiné, vier ritzeges en de eindzege in de Tour, WK, EK en de Ronde van Lombardije.

Met daarnaast ook nog twee ritzeges en de eindzege in de UAE Tour en Tre Valli Varesine won Tadej Pogacar twintig keer in 2025. Opnieuw een uitzonderlijk jaar voor de Sloveen, die in 2024 ook al 25 keer won.

Pogacar kiest voor Parijs-Roubaix als beste moment

Toch kiest hij niet voor een overwinning als een van zijn beste momenten van het jaar. "Ik heb veel mooie herinneringen aan verschillende koersen, maar ik wil er één noemen die ik niet heb gewonnen", zegt hij bij Sky Sport.

"Ik wil een koers noemen die ik voor het eerst in mijn leven heb gereden: Parijs-Roubaix. Het is een onbeschrijfelijke klassieker en echt uniek", stelt de wereldkampioen. Pogacar werd bij zijn eerste deelname tweede.

Pogacar was in de finale alleen op pad met Van der Poel, maar de Sloveen ging op zo'n 40 kilometer van de streep uit de bocht. De wereldkampioen moest achtervolgen en verloor uiteindelijk iets meer dan een minuut op Van der Poel.