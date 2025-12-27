De nieuwe Van der Poel? Del Grosso zegt het nog één keer

In Gavere stond Tibor Del Grosso voor het eerst bij de profs op het podium van een manche in de Wereldbeker. Al moest hij niet rekenen op hulp van Mathieu van der Poel.

Met een overwinning in Heusden-Zolder, waarbij hij Wout van Aert klopte in de sprint, won Tibor Del Grosso voor het eerst in zijn Nederlandse trui bij de profs. En ook in Gavere was er een primeur voor de Nederlander.

Eerste podiumplaats voor Del Grosso in Wereldbeker

Del Grosso stond voor het eerst bij de profs op het podium van een manche in de Wereldbeker. De voorbije twee seizoenen won de Nederlander het eindklassement bij de beloften, telkens met het maximum van de punten.

Bij de profs zet Del Grosso dus ook steeds meer stappen vooruit. Al moest hij in Gavere wel niet rekenen op hulp van ploegmaat en wereldkampioen Mathieu van der Poel. "Nee, niet echt", zegt Del Grosso bij In de Leiderstrui.

Geen vergelijking met Van der Poel

"In de cross is het ieder voor zich, zeker op zo’n eerlijk rondje. "Mathieu is vooral een heel leuke ploegmaat." En Del Grosso wilde nog eens benadrukken dat de vergelijking met Van der Poel daar stopt.

Ook al rijden ze allebei bij Alpecin-Deceuninck, zijn ze allebei Nederlanders en ook toppers in het veld. "Er is maar één Mathieu!", stelde Del Grosso duidelijk.