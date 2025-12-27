Geen andere keuze meer? Geplaagde Ronhaar moet knopen doorhakken

Het gaat de afgelopen crossen minder goed met Pim Ronhaar. De ploegmaat van Thibau Nys eindigde in Gavere op meer dan drie minuten van Mathieu van der Poel.

Met een zevende plaats in Namen en een vierde plaats in Antwerpen begon Pim Ronhaar nog goed aan de kerstperiode, maar sindsdien loopt het allemaal veel minder. Een pijnlijke rug is de boosdoener.

In Koksijde werd de 24-jarige Nederlander twaalfde, dinsdag in Heusden-Zolder moest hij opgeven en in Gavere werd Ronhaar pas 25ste op iets meer dan drie minuten van wereldkampioen Mathieu van der Poel.

Rug speelt Ronhaar parten

"Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Het is heel moeilijk voor mij om nu zo rond te rijden, het doet zoveel pijn en met zoveel crossen krijgt die rug gewoon geen tijd om te herstellen", zegt Ronhaar bij In de Leiderstrui.

Een bezoek aan de osteopaat bracht ook geen redding, er blijft spanning staan op rug van Ronhaar. Met één keer crossen per week kan de rug van Ronhaar herstellen, maar in de kerstperiode is er bijna elke dag een cross.

Moet Ronhaar crossen schrappen?



Zit er dan niets anders op dan crossen schrappen? "Daar zijn we wel over aan het nadenken, om misschien wat crossen eruit te halen. Op deze manier is het niet leuk", stelt Ronhaar nog. Welke crossen dat moeten worden, is nog niet duidelijk.