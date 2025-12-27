"Het kan niet stuk": Mettepenningen in de wolken door Van Aert

Organisator Jurgen Mettepenningen verwacht zondag een schot in de roos met zijn cross in Dendermonde. Het mooie weer en de komst van Wout van Aert helpen daarbij een handje.

In tegenstelling tot de voorbije twee seizoenen heeft Jurgen Mettepenningen opnieuw zijn gedroomde datum tussen Kerstmis en Nieuwjaar terug, net als tijdens de eerste twee edities in 2020 en 2021. 

Twee seizoenen geleden was dat nog half november, vorig seizoen begin januari. Nu heeft organisator Jurgen Mettepenningen opnieuw de datum te pakken die hij wilde, tussen de twee feestdagen in. 

Mettepenningen verwacht veel volk voor Van Aert

"Samen met een mooi deelnemersveld kan het niet stuk. Tibor Del Grosso en Wout van Aert zijn bij de mannen de favorieten", zegt Mettepenningen bij Het Nieuwsblad. Vooral met de komst van Van Aert is hij heel tevreden. 

Mettepenningen verwacht 15.000 toeschouwers in Grembergen, een deelgemeente van Dendermonde. "Voor Wout van Aert komt heel België buiten. En bij de vrouwen zakt de volledige wereldtop af naar hier."


"Het wordt opnieuw een hoogdag voor de streek rond Dendermonde." Dat er geweldig weer voorspeld wordt en dat er op het parcours in tegenstelling tot de voorbij jaren geen modder zal zijn, moet daar nog een handje bij helpen. 

