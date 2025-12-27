Hij moet de wielerfans teleurstellen: Pogacar wil er niet van weten

Tadej Pogacar reed dit jaar de vijf monumenten en de Tour, de Giro en de Vuelta liet hij links liggen. De drie grote rondes in één jaar rijden, dat ziet de wereldkampioen niet zitten.

De voorbije twee jaar domineerde Tadej Pogacar het wielrennen, de Sloveen wint bijna overal waar hij aan de start staat. Net als vorig jaar zal Pogacar in 2026 opnieuw focussen op de monumenten, de Tour en het WK.

De Giro zal Pogacar zeker niet rijden, de Vuelta zou nog een optie zijn. Toch wachten heel wat wielerfans op het seizoen waarin Pogacar de drie grote rondes rijdt en aan de start staat van de Giro, de Tour en de Vuelta.

Pogacar wil geen Giro, Tour en Vuelta in één seizoen

Zelf ziet de Sloveen dat niet zitten. "Het is niet makkelijk: naast de 21 etappes per grote ronde zijn er ook nog de stages om die grote rondes voor te bereiden... Het zijn te veel dagen van huis", zegt Pogacar bij Sky Sport.

"Het is veel haalbaarder om de vijf monumenten in hetzelfde seizoen te rijden. Maar zeg nooit nooit, misschien probeer ik ooit alle grote rondes in één jaar te rijden. We zullen zien wat de toekomst brengt."

Almeida kopman in de Giro (en Vuelta)

Pogacar moet ook kansen geven aan zijn ploegmaats bij UAE Team Emirates-XRG. Zo zal Joao Almeida in 2026 kopman zijn in de Giro en de Vuelta, Del Toro zal dan weer de Tour rijden samen met Pogacar.