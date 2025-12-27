Leider in een klassement: Nieuwenhuis maakt pijnlijke beslissing bekend

Joris Nieuwenhuis komt voorlopig niet meer in actie. De Nederlander ondervindt te veel hinder aan zijn knie na drie valpartijen en gaf in zijn laatste twee crossen op.

Net als in Heusden-Zolder moest Joris Nieuwenhuis vrijdag in Gavere opgeven. En dat is zeldzaam voor Nieuwenhuis, want zijn laatste opgave was al van 2019 geleden. Sindsdien had hij in meer dan 100 crossen na elkaar telkens de streep gehaald.

Nieuwenhuis drukt pauzeknop in

Sinds de cross in Antwerpen een week geleden gaat het een stuk minder goed met Nieuwenhuis. "Ik voel mij de laatste dagen niet zo lekker", zegt Nieuwenhuis op Instagram. "Mijn opgaves zijn vrij zeldzaam, en ik hoopte dat dat zo zou blijven."

"Maar sinds mijn valpartij in Antwerpen voel ik me niet meer hetzelfde op de fiets. Mijn knie heeft een flinke klap gekregen en dat voel ik nog steeds bij alles wat ik doe. Na de wedstrijd hebben we besloten om alles nog eens extra te laten controleren voordat ik weer ga koersen."

Nieuwenhuis leider in X2O Badkamers Trofee

Nieuwenhuis zet zijn seizoen dus voor onbepaalde tijd op pauze en dat zal impact hebben op zijn klassementen. In de Wereldbeker was de Nederlander wel al weggezakt naar de achtste plaats.

Maandag staat in Loenhout de vijfde manche van de X2O Badkamers Trofee op het programma, waar Nieuwenhuis aan de leiding staat. In de Superprestige is Nieuwenhuis derde, met Diegem (30 december) en Gullegem (3 januari) zijn er volgende week twee manches.



