Met amper vijf zeges: Van der Poel raapte al heel wat prijzengeld op

Met vijf overwinningen is Mathieu van der Poel nu al de zegekoning van het seizoen in het veldrijden. En de wereldkampioen haalt ook heel wat prijzengeld binnen.

Ook in Gavere kon niemand Mathieu van der Poel van de overwinning houden. Thibau Nys kon de wereldkampioen wel veertig minuten onder druk zetten. Toen Van der Poel overnam ging Nys na vijf minuten in de fout.

Van der Poel pakte zo zijn vijfde overwinning van het seizoen en steekt Nys zo ook voorbij in de zegestand. Hij won de Koppenbergcross ene zegevierde ook in Hamme, Tabor en Flamanville.

Van der Poel al in top drie prijzengeld

Met zijn vijf overwinningen komt Van der Poel ook de top drie binnen op het vlak van prijzengeld dit seizoen. De wereldkampioen verzamelde al 20.350 euro, 5.000 per zege in de Wereldbeker plus 350 euro van de X2O in Hofstade.

Alleen Thibau Nys (21.395 euro) en Michael Vanthourenhout (20.490 euro) doen nog beter dan Van der Poel, maar de Nederlander cashte in Hofstade ook nog eens tussen de 15.000 en 20.000 euro startgeld.

Door zijn vier zeges in de Wereldbeker staat Van der Poel ook op één punt van de leidersplaats van Laurens Sweeck. Als Van der Poel ook de eindzege pakt, dan mag hij nog eens zeker 30.000 euro prijzengeld bijschrijven.