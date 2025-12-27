Te streng voor zichzelf? Herygers spreekt Nys tegen

Thibau Nys was in Gavere lang de evenknie van Mathieu van der Poel, maar ging plots toch in de fout. Paul Herygers zag een sterke Nys, die ook Van der Poel kon pijn doen.

Op de beklimmingen in Gavere trok Thibau Nys telkens stevig door en deed hij de concurrentie pijn. De Belgische kampioen reed uiteindelijk alleen weg met Mathieu van der Poel, maar door een foutje moest hij de wereldkampioen laten rijden.

Nys te streng voor zichzelf?

"Ik reed vandaag wel een heel strak tempo op de klim, maar had het gevoel dat ik niet helemaal over de limiet kon. De vermoeidheid kroop er ook wat in op het einde", zei de Belgische kampioen achteraf.

Paul Herygers zag dat toch anders. "Als hij gaat zien dat hij de rest van het kastje naar de muur reed op die klim bergop, dan zal hij er anders over denken. Dat hij niet over de limiet kon gaan? Dat gaat over één man."

Herygers zag sterke Nys in Gavere

"De rest moest er wel allemaal aan geloven en dat doet hij niet elke dag. Nu had hij een heel goede dag en de vraag is hoe ver hij zou gekomen zijn. Maar Van der Poel had duidelijk wel nog iets achter de hand."

Lees ook... Tip voor broers Roodhooft: Herygers ziet perfecte match ›

"Maar waar Nys werd gelost, dat zou zonder foutje nooit gebeurd zijn. Die strook paste hem te goed. Maar hij is de enige die de slag van Van der Poel overleefd heeft, hij mag dus wel wat extra zelfvertrouwen hebben."