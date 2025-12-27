Verborgen kant van Vingegaard: trainer doet boekje open

Jonas Vingegaard is naar de buitenwereld toe een ingetogen persoon en dat zal niet snel veranderen. In zijn vertrouwde omgeving durft de Deen wel met humor uit te pakken.

In tegenstelling tot onder meer Remco Evenepoel, Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel heeft Jonas Vingegaard een introverte persoonlijkheid. De Deen komt naar de buitenwereld dan ook wat afstandelijk over.

Zijn trainer Tim Heemskerk kent Vingegaard beter en ziet ook een andere kant van hem. Vooral op het vlak van humor. "Al is het wel vaak droge humor", zegt Heemskerk bij RIDE Magazine.

Vingegaard haalt grapjes uit met zijn trainer

Al is het ook een kant die Heemskerk niet al te vaak ziet van Vingegaard. De Deen maakt vooral grapjes over zijn trainingen. Zo geeft Vingegaard soms in de trainingsapp in dat hij is gaan lopen, want hij weet dat zijn trainers hem zeggen dat het niet goed is voor hem.

"Dan test hij ons om te kijken of we erin trappen." Of Vingegaard zegt tijdens een lange training van zeven uur halfweg tegen de verzorger dat hij er genoeg van heeft en zijn fiets in de auto mag gelegd worden.



"Hij vindt het mooi om dan een reactie van zijn omgeving uit te lokken. Daar kan hij van genieten", stelt Heemskerk nog. Het is een kant die Vingegaard inderdaad niet vaak laat zien aan de buitenwereld.