Wil niet iedereen veiliger wielrennen? UCI-voorzitter Lappertient begrijpt het niet

Het thema veiligheid blijft belangrijk in het wielrennen. UCI-voorzitter David Lappartient vindt het dan ook jammer dat er weerstand komt tegen bepaalde maatregelen van de UCI.

Ook dit jaar waren er opnieuw enkele zware valpartijen. Zo viel Jasper Philipsen in de derde etappe van de Tour en moest hij opgeven, ook in de Tour kwam Joao Almeida zwaar ten val en de Portugees moest twee dagen later de strijd staken.

Vorig jaar was er dan weer de zware valpartij met Wout van Aert in Dwars door Vlaanderen en een week later de zware valpartij in de Ronde van het Baskenland met Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel.

Lappartient begrijpt weerstand over veiligheid niet

"Er is veel gedaan", zei Lappartient tijdens een bijeenkomst over het thema veiligheid. "We hebben een gele kaarten-systeem ingevoerd, de dranghekken en regels zijn verbeterd en de obstakels worden veel beter beveiligd."

"Sommige dingen werken echter nog niet zo goed, omdat we bij het uitvoeren van tests veel weerstand ondervonden. Bijvoorbeeld toen we een limiet op de versnellingen wilden invoeren of toen we GPS-trackers wilden gebruiken."



SRAM diende een klacht in bij de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) omdat hun populaire 54×10 versnelling verboden zou worden. De BMA gaf SRAM gelijk en dus moest de UCI de test tijdens de Ronde van Guangxi uitstellen.