'Transfer naar Mettepenningen? Nieuwenhuis heeft beslissing genomen over toekomst'

Er was enkele weken geleden sprake van een mogelijke transfer van Joris Nieuwenhuis naar de ploeg van Jurgen Mettepenningen. Die lijkt er niet te komen, de Nederlander gaat wellicht alleen verder.

Het einde van het jaar komt nu echt wel in zicht, in 2025 worden er nog drie crossen gereden: zondag in Dendermonde (Wereldbeker), maandag in Loenhout (X2O Badkamers Trofee) en dinsdag in Diegem (Superprestige).

Nieuwenhuis niet naar Mettepenningen

Voor Joris Nieuwenhuis worden het ook zijn drie laatste crossen in het shirt van Ridley Racing Team. Er waren in november een tijdje geruchten over een mogelijke fusie met Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw, de ploeg van Jurgen Mettepenningen.

Gaat Nieuwenhuis alleen verder?

Eind november maakte Nieuwenhuis al duidelijk dat een transfer er wellicht niet zou komen. Net voor de Wereldbeker in Gavere kreeg commentator Ruben Van Gucht een bericht van manager Hans van Kasteren over de toekomst van Nieuwenhuis.

De Nederlander zou met een privé sponsor verder gaan en dus een eenmansploeg oprichten. Of er ook een toekomst is voor ploegleider Richard Groenendaal, daar is nog geen duidelijkheid over.

Die zal er echter wel snel komen, op 1 januari moet de nieuwe ploeg van Nieuwenhuis al van start gaan. De Nederlander ligt echter wel in de lappenmand met pijn aan zijn knie.