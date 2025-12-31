"Begrijp het niet goed": Bakelants ziet Tour fouten maken

Remco Evenepoel wordt in de Tour de France niet geholpen met de tijdritten. Jan Bakelants begrijpt niet waarom de organisatie er niet meer op inzet.

Weinig tijdritten voor Evenepoel in 2026

In 2026 krijgen de renners in de Tour de France een ploegentijdrit van 19 kilometer op dag één en een lastige tijdrit op dag zestien van 26 kilometer. Minder dan de helft daarvan is vlak, geen goed nieuws voor Evenepoel dus.

De drievoudige wereldkampioen tijdrijden won de voorbije twee edities een vlakke tijdrit in de Tour en kan in zo'n vlakke tijdrit tijd pakken op zijn concurrenten Pogacar en Vingegaard. Die kans krijgt Evenepoel niet in 2026.

Bakelants wil meer tijdritten in de Tour

"Ik begrijp niet dat ze dat niet doen", zegt Jan Bakelants bij HUMO over het gebrek aan tijdritkilometers in de Tour. Hij denkt aan een scenario waarin Evenepoel twee minuten voorsprong zou kunnen nemen in het klassement met tijdritten.

"Dan nog zal Pogacar winnen, maar we zouden wel drie dagen lang in de bergen aan ons scherm gekluisterd zitten." En alles zou daarna nog moeten beslist worden in de slotweek van de Tour.



Dit jaar lag de Tour na de eerste echte bergrit, de twaalfde etappe met aankomst op Hautacam, al in een definitieve plooi. Daarna viel er nog weinig te beleven in de Tour en pakte Pogacar zijn vierde eindzege.