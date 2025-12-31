Van Aert won laatste rit in de Tour: Vingegaard heeft er iets over te zeggen

Jonas Vingegaard moest tevreden zijn met de tweede plaats in Tour de France. Wout van Aert zorgde in de slotrit wel nog voor een feestje met de ritzege.

In 2022 en 2023 won Jonas Vingegaard, met hulp van Wout van Aert, twee keer op rij de Tour de France. De voorbije twee jaar moest de Deen echter tevreden zijn met de tweede plaats na Tadej Pogacar. 

Na ritzeges in 2022, 2023 en 2024 slaagde Vingegaard er dit jaar ook niet in om zelf een etappe te winnen in de Tour. De Deen werd wel vier keer tweede en vier keer derde in een etappe, maar bleef dus met lege handen achter. 

Vingegaard genoot van ritwinst Van Aert 

Wout van Aert kon na twee edities zonder ritzege nog eens zegevieren in de Tour dit jaar. "Het was echt geweldig om Wout weer te zien winnen in de Tour", zegt Vingegaard bij TuttoBiciWeb over de zege van Van Aert in de slotrit.

"We vielen vorig jaar allebei bijzonder zwaar en hadden het even moeilijk, maar het was fantastisch om hem te zien winnen op de Champs-Élysées, ik was ontzettend blij voor hem", gaat de Deen verder. 

"Het is altijd mooi om Wout te zien winnen, en hij verdiende de overwinning echt, want hij heeft er zo hard voor gevochten. Zijn succes gaf me de motivatie om de Vuelta te winnen." En dat deed de Deen ook. 

