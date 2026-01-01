Iedereen akkoord hiermee? "Mooiste partij wielrennen van 2025"

De voorbereiding op het nieuwe wielerseizoen brengt opnieuw discussies met zich mee. De prestaties van Pogacar en de waardering voor Parijs-Roubaix staan daarbij centraal.

Ambities en voorbereiding

Uit heel wat reacties blijkt dat Tadej Pogacar zijn doelen duidelijk heeft afgebakend. Er werd benadrukt dat hij Roubaix wil winnen, zelfs wanneer dat gevolgen zou hebben voor zijn Tourvoorbereiding. Zijn overtuiging dat eerdere successen hem ruimte geven, werd daarbij aangehaald.

Ook zijn recente verkenning van de kasseistroken werd genoemd als teken van zijn vastberadenheid. De intensiteit van die voorbereiding toont hoe belangrijk deze wedstrijd voor hem blijft.

José De Cauwer gaf daarbij een bredere duiding over de huidige generatie renners. “Dat is de generatie van nu: 'Vijf keer de Tour winnen? Dat was vroeger, dat was Eddy Merckx.'”, vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Waardering voor Roubaix

De Cauwer ging verder in op de editie van het voorbije seizoen. “Ik vond Roubaix de mooiste partij wielrennen van het voorbije seizoen.” Hij verwees naar het moment waarop Pogacar tijd verloor na een incident en tien seconden moest goedmaken op Van der Poel.

Volgens hem moest Van der Poel daarna tot het uiterste gaan om zijn voorsprong te behouden. De intensiteit van die achtervolging werd door hem omschreven als een bepalende fase van de koers. “Die tien kilometer na de val, dat was koers… Wauw”, besloot hij.