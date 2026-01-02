8 op 8 voor Mathieu van der Poel, maar dat ging niet zonder slag of stoot

8 op 8 voor Mathieu van der Poel. In een sneeuwstorm in Mol weerstond hij de koude en de tegenstand en reed hij solo naar de zege. Al had het helemaal anders kunnen lopen, want Wout van Aert toonde zich ook heel sterk.

Wout van Aert leek meer dan een halfuur lang klaar om Mathieu van der Poel het vuur aan de schenen te leggen. Iets over halfweg koers liep het echter helemaal verkeerd. Bij een valpartij blesseerde Wout van Aert zich en hij moest opgeven.

8 op 8 voor Mathieu van der Poel in het veld

Tot dan was het echt wel genieten. Mathieu van der Poel - die zichtbaar last had van de kou aan de handen - trok het eerste ten strijde, maar Wout van Aert, Felipe Orts en Toon Aerts konden in eerste instantie nog weerstaan.

Bij een tweede, stevige prik werd Wout van Aert op het strand op een afstand gezet. En zo leek de race na een kwartier alweer voorbij, maar daar wilde van Aert in eerste instantie niet van weten. Hij dichtte de kloof van meer dan tien seconden.

Episch duel wordt solo

Zo leken we even op weg naar een episch duel, tot de valpartij van Wout van Aert dus. Daarna was het gewoon een kwestie van rustig binnen rijden voor Mathieu van der Poel. Niemand kwam nog maar in zijn buurt.

En zo is het perfecte rapport behouden. 8 op 8, daar kan je mee thuiskomen, al had het dus ook anders kunnen lopen deze keer. Toon Aerts en Felipe Orts vervolledigden het podium door het uitvallen van Wout van Aert. Wyseure werd - waanzinnig genoeg! - vierde ... zonder handschoenen aan.