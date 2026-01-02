Van der Poel kermt door de pijn en koude en benadrukt het betreurenswaardige aan val Van Aert

Aan de finish hield hij het bij een klein gebaar met zijn hand. Op het podium kon Mathieu van der Poel pas echt een behoorlijk zegegebaar maken. Ondanks de overwinning was het voor hem ook een helse tocht.

Wie het wielrennen al enige tijd volgt, weet dat Mathieu van der Poel niet de grootste fan is van de koude. In Dendermonde hebben we hem wel eens zien bibberen. Dat was nu ook het geval in Mol. Vlak nadat hij de aankomst had bereikt, hoorden we hem in het verste tentje kermen van de pijn. Dat kan ook een zege niet verdoezelen.

Van der Poel maakte achteraf dan ook duidelijk dat het voor hem eveneens pijnlijk was. "Verschrikkelijk. In Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo was het ook koud, maar dit was toch ook wel de moeite." Hij was uiteraard niet de enige die dit moest trotseren: ook andere crossers kregen met deze omstandigheden te maken. "Ik denk dat iedereen het wel koud had."

Van der Poel betreurt val van Van Aert

Niemand die 's middags in Mol was gearriveerd die dit had kunnen voorspellen. Toen scheen het zonnetje nog. In het midden van de vrouwencross viel de sneeuw in zo'n mate naar beneden dat er echt wel een laagje bleef liggen. "De zege is een klein opwarmertje, maar het is jammer dat de cross door de val van Wout van Aert beslist wordt."

Van der Poel drukte ook al zijn zorgen over Van Aert uit in het flashinterview en vond het dus ook jammer voor de fans. Eerder in de wedstrijd had Van Aert een kloof op Van der Poel dichtgereden. "Het is ook niet dat ik het nog nooit heb meegemaakt. In een zandcross weet je dat dit wel eens kan gebeuren. Ik kon eerst ook wegrijden na een foutje van hem, al had ik dat niet gezien."

Van Aert in navolging van Verstrynge

De laatste keer dat er een gaatje op Van der Poel werd dichtgereden ... gebeurde amper een dag geleden in Baal, door Verstrynge. Het is wel al een tijd geleden dat we Van Aert hierin zagen slagen. Op dit moment zag het er naar uit dat Van der Poel zwaar zou moeten knokken voor de zege. We weten wat er daarna gebeurd is.