Tim Merlier komt met verlanglijstje voor 2026 en is scherp voor organisatoren Vuelta en Tour

Tim Merlier is uitgegroeid tot een van de snelste mannen in het peloton. Op zijn 33ste lijkt hij op de top van zijn kunnen te zitten, al blijft de West-Vlaming ons soms verrassen. 16 keer mocht hij in 2025 het zegegebaar maken. Wat zijn de doelen voor 2026?

Het is afwachten wat het nieuwe jaar zal brengen voor Merlier, die bij Sporza over de nabije en de minder nabije toekomst praat. Daarbij horen toch ook wel wat doelen voor het nieuwe jaar, waarbij hij uitkijkt naar de grote rondes.

Tour de France en/of Vuelta a Espana voor Tim Merlier?

"Ik hoop in 2026 opnieuw aan de start te staan van de Tour de France. Ik wil natuurlijk ook graag nog eens terug naar de Vuelta a Espana, waar ik graag een etappe zou winnen", aldus Tim Merlier over zijn verlanglijstje voor 2026.

"Dan zou ik een etappe hebben gewonnen in de drie grote rondes. Dus dat is wel iets wat ik wil afvinken op mijn to-do-lijstje. Enfin, het is een verlanglijstje, want zo makkelijk is het niet. In de Vuelta zijn het toch een ander soort sprints."

Weinig pure sprints in de Vuelta

"Er zijn ook weinig pure sprints. Ik hoop op een editie voor de pure sprinters nog een keertje. Het parcours van de Tour de France is ook absoluut niet van de poes voor dit jaar. Soms vraag ik me af of het allemaal zo lastig moet zijn."

"Bij de Vuelta wilden ze met een héél lastige editie Tadej Pogacar lokken, maar dat werkt misschien eerder omgekeerd. Ik ga de organisatoren niets kunnen wijsmaken, vrees ik. Ik denk dat er ook niets mis is met een pure sprint."