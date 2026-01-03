Tim Merlier komt met verlanglijstje voor 2026 en is scherp voor organisatoren Vuelta en Tour

Tim Merlier komt met verlanglijstje voor 2026 en is scherp voor organisatoren Vuelta en Tour
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tim Merlier is uitgegroeid tot een van de snelste mannen in het peloton. Op zijn 33ste lijkt hij op de top van zijn kunnen te zitten, al blijft de West-Vlaming ons soms verrassen. 16 keer mocht hij in 2025 het zegegebaar maken. Wat zijn de doelen voor 2026?

Het is afwachten wat het nieuwe jaar zal brengen voor Merlier, die bij Sporza over de nabije en de minder nabije toekomst praat. Daarbij horen toch ook wel wat doelen voor het nieuwe jaar, waarbij hij uitkijkt naar de grote rondes.

Tour de France en/of Vuelta a Espana voor Tim Merlier?

"Ik hoop in 2026 opnieuw aan de start te staan van de Tour de France. Ik wil natuurlijk ook graag nog eens terug naar de Vuelta a Espana, waar ik graag een etappe zou winnen", aldus Tim Merlier over zijn verlanglijstje voor 2026.

"Dan zou ik een etappe hebben gewonnen in de drie grote rondes. Dus dat is wel iets wat ik wil afvinken op mijn to-do-lijstje. Enfin, het is een verlanglijstje, want zo makkelijk is het niet. In de Vuelta zijn het toch een ander soort sprints."

Weinig pure sprints in de Vuelta

"Er zijn ook weinig pure sprints. Ik hoop op een editie voor de pure sprinters nog een keertje. Het parcours van de Tour de France is ook absoluut niet van de poes voor dit jaar. Soms vraag ik me af of het allemaal zo lastig moet zijn."

Lees ook... Tim Merlier heeft nog een heel pittig doel voor 2026
"Bij de Vuelta wilden ze met een héél lastige editie Tadej Pogacar lokken, maar dat werkt misschien eerder omgekeerd. Ik ga de organisatoren niets kunnen wijsmaken, vrees ik. Ik denk dat er ook niets mis is met een pure sprint."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Tour de France
Tim Merlier

Meer nieuws

Tim Merlier heeft nog een heel pittig doel voor 2026

Tim Merlier heeft nog een heel pittig doel voor 2026

18:30
Balans voor Wout van Aert is bijzonder zwaar na val in Mol

Balans voor Wout van Aert is bijzonder zwaar na val in Mol

23:30
"Merci hé": Wout van Aert prikt met de glimlach naar journalist die gekke statistiek deelde

"Merci hé": Wout van Aert prikt met de glimlach naar journalist die gekke statistiek deelde

20:30
Wielrenner heeft wel zéér ambitieus doel en mikt op ... Winterspelen

Wielrenner heeft wel zéér ambitieus doel en mikt op ... Winterspelen

19:00
Kan Tim Merlier deze klassieker winnen? "Ik heb wonderbenen nodig"

Kan Tim Merlier deze klassieker winnen? "Ik heb wonderbenen nodig"

10:00
"Uitgelezen project": Alpecin-Premier Tech richt ploeg voor ... G-renners op

"Uitgelezen project": Alpecin-Premier Tech richt ploeg voor ... G-renners op

17:00
Tim Merlier geeft toekomstplannen prijs: "Tot dán wil ik prof blijven"

Tim Merlier geeft toekomstplannen prijs: "Tot dán wil ik prof blijven"

08:30
📷 Lotto kiest ook na fusie vol voor rood ... en zo ziet het eruit bij Evenepoel en Van der Poel

📷 Lotto kiest ook na fusie vol voor rood ... en zo ziet het eruit bij Evenepoel en Van der Poel

14:00
'Vingegaard naar Giro in 2026? Deen heeft akkoord met organisatie'

'Vingegaard naar Giro in 2026? Deen heeft akkoord met organisatie'

13:30
Puck Pieterse baalt na GP Sven Nys: "Dáár heb ik het verpest"

Puck Pieterse baalt na GP Sven Nys: "Dáár heb ik het verpest"

13:00
Del Grosso zet Ruben Van Gucht en Paul Herygers op hun plaats na Diegem

Del Grosso zet Ruben Van Gucht en Paul Herygers op hun plaats na Diegem

12:30
Verstrynge legt Van der Poel het vuur aan de schenen: "Waarom niet"

Verstrynge legt Van der Poel het vuur aan de schenen: "Waarom niet"

12:00
Belgisch wielericoon raakt lichtgewond bij auto-ongeluk

Belgisch wielericoon raakt lichtgewond bij auto-ongeluk

11:00
Vanhaezebrouck vol lof voor Pogacar ... en hoe Evenepoel ooit de Tour de France kan winnen

Vanhaezebrouck vol lof voor Pogacar ... en hoe Evenepoel ooit de Tour de France kan winnen

02/01
Rijdt Remco Evenepoel de Ronde van Vlaanderen? Dit heeft Gianni Vermeersch te zeggen

Rijdt Remco Evenepoel de Ronde van Vlaanderen? Dit heeft Gianni Vermeersch te zeggen

09:30
Deze Belgische renner zegt het profpeloton vaarwel in 2026

Deze Belgische renner zegt het profpeloton vaarwel in 2026

09:00
Thibau Nys eerlijk: "Ik voel dat het in de benen sluipt"

Thibau Nys eerlijk: "Ik voel dat het in de benen sluipt"

08:04
Van Gucht en Herygers spreken over Eli Iserbyt: "Pijn voor hem én iedereen"

Van Gucht en Herygers spreken over Eli Iserbyt: "Pijn voor hem én iedereen"

01/01
Sven Nys laat er geen twijfel over bestaan: "Een voorbeeld voor iedereen"

Sven Nys laat er geen twijfel over bestaan: "Een voorbeeld voor iedereen"

01/01
Analist spreekt klare taal over terugkeer van Shari Bossuyt na dopingperikelen

Analist spreekt klare taal over terugkeer van Shari Bossuyt na dopingperikelen

01/01
Lucinda Brand moet laatste twee manches al niet meer rijden: dit heeft ze te zeggen

Lucinda Brand moet laatste twee manches al niet meer rijden: dit heeft ze te zeggen

01/01
Jan Bakelants komt met stevige waarschuwing voor prof- én amateurrenners

Jan Bakelants komt met stevige waarschuwing voor prof- én amateurrenners

01/01
Hermans past voor BK om opvallende reden: "Krijg al hoogtevrees"

Hermans past voor BK om opvallende reden: "Krijg al hoogtevrees"

01/01
Mathieu van der Poel heeft lof voor concurrent én waarschuwt Wout van Aert

Mathieu van der Poel heeft lof voor concurrent én waarschuwt Wout van Aert

01/01
7 op 7: zelfs stevige valpartij gooit geen roet in het eten van perfect rapport MvdP

7 op 7: zelfs stevige valpartij gooit geen roet in het eten van perfect rapport MvdP

01/01
Dan toch de Ronde van Vlaanderen voor Evenepoel? Sven Vanthourenhout legt uit

Dan toch de Ronde van Vlaanderen voor Evenepoel? Sven Vanthourenhout legt uit

01/01
Over dominantie gesproken: 17e zege op 19 koersen(!) en eindzege met meer dan tien minuten voorsprong

Over dominantie gesproken: 17e zege op 19 koersen(!) en eindzege met meer dan tien minuten voorsprong

01/01
Ruben Van Gucht komt met zéér pijnlijk nieuws over Dirk De Wolf

Ruben Van Gucht komt met zéér pijnlijk nieuws over Dirk De Wolf

01/01
Profrenner boos op organisatie en UCI: "Liever buitenlanders die meteen gedubbeld worden"

Profrenner boos op organisatie en UCI: "Liever buitenlanders die meteen gedubbeld worden"

01/01
Het zal toch niet? Arnaud De Lie begint 2026 meteen met héél slecht nieuws

Het zal toch niet? Arnaud De Lie begint 2026 meteen met héél slecht nieuws

01/01
Totaal andere band dan Van Aert: hoge verwachtingen van Benoot na vertrek bij Visma

Totaal andere band dan Van Aert: hoge verwachtingen van Benoot na vertrek bij Visma

01/01
Belg in de problemen bij UAE? " 2026 wordt een belangrijk jaar voor hem"

Belg in de problemen bij UAE? " 2026 wordt een belangrijk jaar voor hem"

01/01
OFFICIEEL Visma Lease a Bike trekt nog een extra renner aan

OFFICIEEL Visma Lease a Bike trekt nog een extra renner aan

01/01
De Cauwer heeft geen goed nieuws: "Die Van Aert zien we niet meer terug"

De Cauwer heeft geen goed nieuws: "Die Van Aert zien we niet meer terug"

01/01
Bart Wellens zegt waar het op staat voor 'Sterke Wout'

Bart Wellens zegt waar het op staat voor 'Sterke Wout'

01/01
Iedereen akkoord hiermee? "Mooiste partij wielrennen van 2025"

Iedereen akkoord hiermee? "Mooiste partij wielrennen van 2025"

01/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Tim Merlier Remco Evenepoel Lucinda Brand Jose De Cauwer Tadej Pogacar Toon Aerts Jan Bakelants Emiel Verstrynge Hein Vanhaezebrouck Kobe Goossens Gianni Vermeersch Bart Wellens Roger De Vlaeminck Rune Herregodts Tibor Del Grosso Tiesj Benoot Puck Pieterse Louis Cédric Barret

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved