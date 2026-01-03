Toon Aerts wijkt af van mening ploegleiding Van Aert over valpartij van Wout

Toon Aerts weet hoe verraderlijk het was in Mol. Hij kan dus ook oordelen over de val van Van Aert in de Zilvermeercross.

De eerste conclusie nadat de sneeuw plaatselijk uit de lucht viel, was dat alle crossers met een extra uitdaging geconfronteerd werden. Er werd immers niet overal gestrooid. "Het was vooral moeilijk inschatten wat de sneeuw deed", schetste Toon Aerts de opgave voor de deelnemers. "Het is de eerste sneeuw die we hadden dit seizoen."

Het werd zo wel een spectaculaire cross, al werkten de weersomstandigheden het spektakel wat te veel in de hand. Wout van Aert gleed in een bocht stevig onderuit. "Ik zag in de sneeuw de afdruk ontstaan waar Wout gevallen was. Dat was voor ons het sein om in de bochten op het asfalt op te letten en geen schuivers te maken."

Aerts zag geen ijsplekken

Dat wil niet zeggen dat ze dan ook te allen tijde vermeden kunnen worden, maar opperste alertheid was wel aangewezen. Aerts denkt overigens dat Van Aert nog grotere risico's had kunnen lopen. "Het kan nog erger. Als de temperatuur heel erg onder nul zakt, kunnen er ook echt ijsplekken komen. Nu was het vooral gladde sneeuw."

Ook door die gladde sneeuw is het dus mogelijk om je ernstig te bezeren, aangezien Van Aert er een enkelbreukje aan heeft overgehouden. Zijn ploegleider Jan Boven vond het ook een gevaarlijke en gladde bocht waar Van Aert ten val kwam. Lees ook wat Boven nog zoal te vertellen had. Aerts zag het enigszins anders.



Aerts schat situatie bij val Van Aert in

"Op zich was het geen gevaarlijke plek, denk ik. De sneeuw maakt het op het asfalt toch wel verraderlijk", schat de Europese kampioen de situatie in. "Dan kan een klein slippertje ervoor zorgen dat je uw fiets helemaal kwijtgeraakt. Dat zal bij Wout gebeurd zijn, denk ik."