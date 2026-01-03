Van der Poel laat van zich horen over blessure van Van Aert

Geen duels meer tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel in het veld deze winter. Van Aert liep een breukje op in de enkel bij zijn val in Mol.

Deze winter is er eigenlijk nooit een echt duel geweest tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel in het veld. Van Aert kende bij zijn rentree in Antwerpen al meteen pech met een lekke band halfweg cross.

In Loenhout leek het dan eindelijk zo ver te zijn, Van Aert trok door en Van der Poel kon als enige volgen. Maar Van Aert werd tot twee keer toe genekt door een lekke band en werd daar uiteindelijk zelfs pas tiende.

Van Aert loopt breukje op in enkel

Vrijdag in Mol reed Van Aert een gat dicht op Van der Poel, maar opnieuw mocht het niet zijn. Van Aert schoof weg in de sneeuw en moest uiteindelijk opgeven, voor het eerst in 240 crossen bij de profs.

Van der Poel wenst Van Aert snel beterschap

Van Aert liep een breukje op in de enkel en gaat zaterdag onder het mes. Van der Poel reageerde al meteen op zijn sociale media op de blessure van Van Aert. "Wishing you a speedy recovery", stelde de wereldkampioen.

Hij hoopt dus dat Van Aert snel weer beter is, maar duels komen er dit seizoen niet meer in het veld. Voor Van Aert zich zijn seizoen in het veld erop, zondag in Zonhoven en op het BK volgende week komt hij niet in actie.