Belgische sportvedette zwaar onder de indruk van Pogacar en heeft slecht nieuws voor Evenepoel

Remco Evenepoel heeft hem wel al eens ontmoet, maar toch denkt een Belgische sportvedette dat het moeilijk wordt om Tadej Pogacar te kloppen in de Tour. Dat is de mening van Thibaut Courtois.

De doelman van de nationale voetbalploeg en Real Madrid heeft een eindejaarsinterview gegeven bij Sporza. De Rode Duivel ligt niet enkel wakker van voetbal en heeft ook interesse in andere sporten. Daarom mocht hij een sportief hoogtepunt van 2025 aanduiden. Courtois koos geen voetbalmoment maar kwam hiervoor uit bij de wielersport.

"Dan zou ik voor de dominantie van Pogacar kiezen", aldus Courtois. De keeper opteert dus niet voor een prestatie van een Belgische renner. "Ik ben wel trouw gebonden aan de Belgen en Remco Evenepoel is ook van een buitengewoon niveau. Wat Tadej doet, is Merckxiaans, denk ik. Ik denk dat dit toch nog van een ander niveau is."

Veelzijdigheid Pogacar maakt indruk

De veelzijdigheid van Pogacar en het vermogen om het hele jaar door te presteren, maakt indruk op Courtois. "In elke koers waar hij start, kan hij ook winnen", looft hij de Sloveen. "Dat maakt hem niet uit, zelfs als het Parijs-Roubaix of de Ronde van Vlaanderen is. Als je die kunst hebt... Dat is ongelooflijk. Ook in de Tour is er die dominantie."

Wat het rondewerk betreft, hoopt de Belgische wielerwereld uiteraard nog op een bepaalde evolutie. "We zullen zien of Remco zijn grote droom kan verwezenlijken door ooit de Tour te winnen. Zolang Tadej er is, wordt dat niet gemakkelijk." Courtois zit zo volledig op dezelfde lijn als Ruben Van Gucht, die ook niet denkt dat Evenepoel Pogacar veel in de weg kan leggen.

Ontmoetingen met Evenepoel

Lees ook... "Onmogelijk": Ruben Van Gucht zet Van Aert en Evenepoel met beide voeten op de grond›

Courtois heeft Evenepoel wel al een paar keer ontmoet, onder andere bij de slotrit van de Vuelta in Madrid. Desondanks is het dus toch vooral Pogacar die met zijn prestaties in het wielrennen een blijvende indruk heeft nagelaten.