Eerste veldritseizoen zonder zege bij de profs: Van Aert trekt conclusie over het niveau in de cross

Mede door heel veel pech is het een veldritseizoen zonder zege geworden voor Wout van Aert. Dat is bij de profs een primeur voor hem.

Uiteraard moet hij bij die cijfers stevige kanttekeningen geplaatst worden. In Mol leek Van Aert tot aan zijn val de evenknie van Van der Poel. Wie weet had de overwinning er wel ingezeten aan het Zilvermeer en het BK was ook nog altijd een grote gelegenheid op een zege; Ondertussen weten we dat het een enkelbreukje er anders over besliste.

Desondanks kan er misschien wel gesteld worden dat het niveau heel erg hoog ligt. Dat is alvast wat meerdere veldrijders beweren. Van Aert laat zich er over uit of het niveau volgens hem gestegen is. "Ja, toch wel. Vorig seizoen was ik iets meer gewend dat de situatie zich settelde in het tweede deel van de cross en iedereen op zijn positie terechtkwam."

Van Aert zag veel crossers die finale konden rijden

Dat is een beduidend verschil met de crossen die Van Aert dit jaar gereden heeft. "Nu zie je wel dat er nog heel veel jongens een finale in de benen hebben", merkt de Belg van Visma-Lease a Bike. "Dat is zeker zo." Dat maakt het moeilijk om iedereen af te schudden, wat Van Aert kon ervaren in zijn duel met Del Grosso in Heusden-Zolder.

Van Aert wil de spanning in bepaalde crossen toch ook niet enkel wijten aan de stijging van het niveau. "Anderzijds hebben we al heel veel jaren niet meer zo'n droge kerstperiode gehad. Dat speelt ook mee." Voor Van Aert is dat dus zeker een factor. Die droge periode werd in het begin van 2026 dan weer onderbroken door sneeuwval.

Gladde wegen Van Aert niet gunstig gezind

Dat bleek echter ook geen meevaller voor Van Aert, want in de eerste cross met meer gladde omstandigheden schoof hij onderuit in een bocht en de rest is geschiedenis. Van Aert moest zijn veldritseizoen vroeger dan verwacht stopzetten.