Geeft vierde Belg forfait voor WK veldrijden? Paul Herygers weet meer

Met Wout van Aert, Laurens Sweeck en Eli Iserbyt zullen al zeker drie Belgen het WK veldrijden in Hulst niet rijden. En daar zal wellicht nog een vierde bijkomen.

Drie Belgen in de lappenmand

Het was volgens bondscoach Angelo De Clercq een zwarte week voor het Belgische veldrijden met de blessures van Laurens Sweeck en Wout van Aert. Door een valpartij moesten zij allebei een punt zetten achter hun seizoen.

Sweeck viel in Loenhout en moest een operatie aan de schouder ondergaan, Van Aert ging in Mol tegen de grond en liep daarbij een breukje op aan de enkel. Eli Iserbyt ligt dan weer al het hele seizoen in de lappenmand.

Einde seizoen voor Verstrynge na BK?

Dat zijn drie van de negen crossers die vorig jaar het WK in Liévin reden. En volgens Paul Herygers zou ook Emiel Verstrynge na het BK veldrijden op 11 januari een punt zetten achter zijn seizoen in het veld.

"Ik heb dat horen waaien en dat lijkt me ook logisch", zei Herygers tijdens de live-uitzending van de Wereldbeker in Zonhoven op VRT1. "Verstrynge is een vaste waarde op weg bij Alpecin en moet de Strade Bianche (7 maart) rijden."



"En heel de zomer en heel de winter rijden, dat kan gewoon niet. Het gaat niet simpel zijn om Roodhooft nog om te praten", stelt Herygers nog. Wordt het BK dan de laatste cross van het seizoen van Verstrynge?