Na operatie aan de enkel: Van der Poel heeft boodschap voor Van Aert

Geen laatste duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel in Zonhoven. De wereldkampioen had nog een boodschap voor de onfortuinlijke Van Aert.

In Antwerpen, Hofstade, Loenhout en Mol stonden Mathieu van der Poel en Wout van Aert dit seizoen samen aan de start. Een echt duel tussen de 'Grote Twee' kwam er door omstandigheden echter nooit.

Van Aert en Van der Poel reden in Loenhout samen op kop, toen Van Aert lek reed. In Mol reed Van Aert zelfs een gat dicht op Van der Poel, maar schoof hij onderuit en liep daarbij een breukje in de enkel op.

Van der Poel steekt Van Aert hart onder riem

Er kwam zo abrupt een einde aan het veldritseizoen van Van Aert, die zaterdag al onder het mes ging. In Zonhoven kwam er dan ook geen vijfde cross met Van der Poel en Van Aert samen aan de start.

De wereldkampioen stak Van Aert nog een hart onder de riem. "Het is klote, als ik het zo mag zeggen. Hij heeft al zoveel tegenslag gehad, dat gun je niemand. Zeker niet met zo’n onschuldige valpartij en zo’n zware gevolgen."

Lees ook... De enorme kracht van Wout van Aert verklaard: "Een groot verschil met Van der Poel"›

"Hopelijk brengt het zijn wegseizoen niet in het gedrang", stelde Van der Poel nog. Dat zou meevallen, onder meer de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zouden niet in het gedrang komen voor Van Aert.