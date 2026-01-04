Na operatie aan de enkel: Van der Poel heeft boodschap voor Van Aert

Na operatie aan de enkel: Van der Poel heeft boodschap voor Van Aert
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Geen laatste duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel in Zonhoven. De wereldkampioen had nog een boodschap voor de onfortuinlijke Van Aert.

In Antwerpen, Hofstade, Loenhout en Mol stonden Mathieu van der Poel en Wout van Aert dit seizoen samen aan de start. Een echt duel tussen de 'Grote Twee' kwam er door omstandigheden echter nooit. 

Van Aert en Van der Poel reden in Loenhout samen op kop, toen Van Aert lek reed. In Mol reed Van Aert zelfs een gat dicht op Van der Poel, maar schoof hij onderuit en liep daarbij een breukje in de enkel op. 

Van der Poel steekt Van Aert hart onder riem

Er kwam zo abrupt een einde aan het veldritseizoen van Van Aert, die zaterdag al onder het mes ging. In Zonhoven kwam er dan ook geen vijfde cross met Van der Poel en Van Aert samen aan de start. 

De wereldkampioen stak Van Aert nog een hart onder de riem. "Het is klote, als ik het zo mag zeggen. Hij heeft al zoveel tegenslag gehad, dat gun je niemand. Zeker niet met zo’n onschuldige valpartij en zo’n zware gevolgen."

Lees ook... De enorme kracht van Wout van Aert verklaard: "Een groot verschil met Van der Poel"
"Hopelijk brengt het zijn wegseizoen niet in het gedrang", stelde Van der Poel nog. Dat zou meevallen, onder meer de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zouden niet in het gedrang komen voor Van Aert. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mathieu Van Der Poel
Wout Van Aert

Meer nieuws

De enorme kracht van Wout van Aert verklaard: "Een groot verschil met Van der Poel"

De enorme kracht van Wout van Aert verklaard: "Een groot verschil met Van der Poel"

13:30
Is winnen vanzelfsprekend geworden? Van der Poel komt met verrassend antwoord

Is winnen vanzelfsprekend geworden? Van der Poel komt met verrassend antwoord

16:31
Geeft vierde Belg forfait voor WK veldrijden? Paul Herygers weet meer

Geeft vierde Belg forfait voor WK veldrijden? Paul Herygers weet meer

19:00
🎥 Van der Poel voert onemanshow op in Zonhoven, Nys gaat spectaculair tegen de grond

🎥 Van der Poel voert onemanshow op in Zonhoven, Nys gaat spectaculair tegen de grond

16:16
Moet Nys op zijn hoede zijn? Verstrynge helder over BK veldrijden

Moet Nys op zijn hoede zijn? Verstrynge helder over BK veldrijden

18:30
Nys verklaart reden voor val in Zonhoven en zegt waarom hij niet wilde opgeven

Nys verklaart reden voor val in Zonhoven en zegt waarom hij niet wilde opgeven

17:00
"Onmogelijk": Ruben Van Gucht zet Van Aert en Evenepoel met beide voeten op de grond

"Onmogelijk": Ruben Van Gucht zet Van Aert en Evenepoel met beide voeten op de grond

12:00
🎥 Brand doet zichzelf de das om, Alvarado doorbreekt in Zonhoven haar zegereeks

🎥 Brand doet zichzelf de das om, Alvarado doorbreekt in Zonhoven haar zegereeks

14:38
Kloof met Pogacar dichten: Evenepoel zegt wat noodzakelijk is

Kloof met Pogacar dichten: Evenepoel zegt wat noodzakelijk is

14:00
Belgische sportvedette zwaar onder de indruk van Pogacar en heeft slecht nieuws voor Evenepoel

Belgische sportvedette zwaar onder de indruk van Pogacar en heeft slecht nieuws voor Evenepoel

13:00
De Clercq met handen in het haar: twee problemen voor WK veldrijden

De Clercq met handen in het haar: twee problemen voor WK veldrijden

21:30
Tim Merlier wil er niet van weten: "Ben nog altijd van dat principe"

Tim Merlier wil er niet van weten: "Ben nog altijd van dat principe"

07:00
Visma-Lease a Bike komt met update na operatie van Wout van Aert

Visma-Lease a Bike komt met update na operatie van Wout van Aert

03/01
Paul Herygers leeft mee met Bart Wellens: "Hij moet gek worden"

Paul Herygers leeft mee met Bart Wellens: "Hij moet gek worden"

20:30
Bondscoach De Clercq reageert aangeslagen op blessure van Van Aert

Bondscoach De Clercq reageert aangeslagen op blessure van Van Aert

03/01
Lang voor de aankondiging: Evenepoel onthult moment dat doorslag gaf voor transfer

Lang voor de aankondiging: Evenepoel onthult moment dat doorslag gaf voor transfer

20:00
Hoelang zal Van Aert buiten strijd zijn? Sportarts geeft prognose

Hoelang zal Van Aert buiten strijd zijn? Sportarts geeft prognose

03/01
Geen BK veldrijden, wel stage in Chili: Hermans komt met meer uitleg

Geen BK veldrijden, wel stage in Chili: Hermans komt met meer uitleg

03/01
Klaar voor het NK: Nieuwenhuis zegt wie grootste concurrent zal worden

Klaar voor het NK: Nieuwenhuis zegt wie grootste concurrent zal worden

03/01
Zege in Gullegem laten schieten: Vanthourenhout geeft fout toe

Zege in Gullegem laten schieten: Vanthourenhout geeft fout toe

03/01
Slimmer dan Vanthourenhout: Vandeputte onthult wat doorslag gaf in Gullegem

Slimmer dan Vanthourenhout: Vandeputte onthult wat doorslag gaf in Gullegem

03/01
Komt wegseizoen in gevaar? Voorbereiding Van Aert zal verstoord worden

Komt wegseizoen in gevaar? Voorbereiding Van Aert zal verstoord worden

03/01
🎥 Spanning tot het einde: Vandeputte heeft beter eindschot dan Vanthourenhout in Gullegem

🎥 Spanning tot het einde: Vandeputte heeft beter eindschot dan Vanthourenhout in Gullegem

03/01
Van der Poel laat van zich horen over blessure van Van Aert

Van der Poel laat van zich horen over blessure van Van Aert

03/01
Meteen prijs: Mettepenningen ziet aanwinst einde maken aan lange droogte

Meteen prijs: Mettepenningen ziet aanwinst einde maken aan lange droogte

03/01
Topfavoriet voor het BK veldrijden? Verstrynge laat in zijn kaarten kijken

Topfavoriet voor het BK veldrijden? Verstrynge laat in zijn kaarten kijken

03/01
Balans voor Wout van Aert is bijzonder zwaar na val in Mol

Balans voor Wout van Aert is bijzonder zwaar na val in Mol

02/01
Ex-winnaar Nibili kritisch over wat Pogacar doet in Milaan-Sanremo

Ex-winnaar Nibili kritisch over wat Pogacar doet in Milaan-Sanremo

03/01
Visma-Lease a Bike stevig onder de indruk van aanwinst en ex-ploegmaat Van der Poel

Visma-Lease a Bike stevig onder de indruk van aanwinst en ex-ploegmaat Van der Poel

03/01
Na vertrek van Evenepoel: Foré onthult ambities van Soudal Quick-Step

Na vertrek van Evenepoel: Foré onthult ambities van Soudal Quick-Step

03/01
"Merci hé": Wout van Aert prikt met de glimlach naar journalist die gekke statistiek deelde

"Merci hé": Wout van Aert prikt met de glimlach naar journalist die gekke statistiek deelde

02/01
Schuld van Van der Poel en co? Merlier verklaart waarom hij niet zal crossen

Schuld van Van der Poel en co? Merlier verklaart waarom hij niet zal crossen

03/01
Drie keer goed nieuws voor de veldritploeg van Sven Nys

Drie keer goed nieuws voor de veldritploeg van Sven Nys

03/01
Vader Sven ziet slechte signalen: Thibau Nys onthult kantelpunt

Vader Sven ziet slechte signalen: Thibau Nys onthult kantelpunt

03/01
Tim Merlier komt met verlanglijstje voor 2026 en is scherp voor organisatoren Vuelta en Tour

Tim Merlier komt met verlanglijstje voor 2026 en is scherp voor organisatoren Vuelta en Tour

03/01
Wielrenner heeft wel zéér ambitieus doel en mikt op ... Winterspelen

Wielrenner heeft wel zéér ambitieus doel en mikt op ... Winterspelen

02/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Tim Merlier Remco Evenepoel Thibau Nys Niels Vandeputte Toon Aerts Laurens Sweeck Michael Vanthourenhout Tadej Pogacar Vincenzo Nibali Emiel Verstrynge Angelo De Clercq Gerben Kuypers Jan Boven Joris Nieuwenhuis Quinten Hermans Felipe Orts Tibor Del Grosso Sven Nys

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved