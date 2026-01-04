Interview Pechvogel Laurens Sweeck plukt door valpartij niet de vruchten van knap seizoen: "Een ferme tik voor hem"

Pechvogel Laurens Sweeck plukt door valpartij niet de vruchten van knap seizoen: "Een ferme tik voor hem"
Foto: © photonews

Met Van Aert zette een grote Belgische naam een punt achter zijn crossseizoen. Laurens Sweeck moest dit eerder ook al doen.

Van Aert zal na zijn enkelbreukje een paar weken niet kunnen fietsen, maar Laurens Sweeck is er nog erger aan toe en kijkt tegen een langere revalidatie aan. Een zware valpartij in Loenhout zadelde hem op met een stevige schouderblessure. Een eerste diagnose wees op een ontwrichting van het gewricht tussen het sleutelbeen en de schoudergordel. 

Wij spraken met Joran Wyseure over de valpartij van zijn teamgenoot. "Uiteraard heb ik Laurens na zijn val gehoord. Ik heb hem een berichtje gestuurd, waarna we spraken over zijn valpartij. Het is natuurlijk superjammer. Hij was echt supergoed op dreef." Op sportief gebied is het duidelijk een grote opdoffer voor Sweeck.

Sweeck gewaardeerd als ploegmaat

Wyseure gaat de 32-jarige Sweeck zeker missen in de resterende crossen, los van de sportieve resultaten die al dan niet behaald hadden kunnen worden. "Hij is ook gewoon echt een leuke ploegmaat om erbij te hebben, Hij geeft ook tijdens de verkenning af en toe wat tips." Het is wel handig om zo iemand rond je te hebben in de uren richting de cross.

Het ergste is het uiteraard voor Sweeck zelf, die in één van de klassementen een belangrijke speler was. "Hij was leider in de Wereldbeker. Dat ziet hij nu allemaal aan zijn neus voorbijgaan. Dat is superspijtig natuurlijk." Sweeck is nog altijd leider in de Wereldbeker, maar dat zal later vandaag veranderen na de manche in Zonhoven.

Wyseure leeft mee met Sweeck


Mentaal is dit wel een klap die aankomt bij de Belgische kampioen van 2020, vreest Wyseure. "Dat zal een ferme tik zijn. Ik wens het niemand toe en zeker Laurens niet. Het is een gouden jongen, het is zeker niet leuk." 

