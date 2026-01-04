Tim Merlier wil er niet van weten: "Ben nog altijd van dat principe"

Tim Merlier groeide de voorbije jaren uit tot één van de beste sprinters ter wereld. Hij droomt ook van succes in de klassiekers, maar wil zijn snelheid in de sprint daarvoor niet voor op het spel zetten.

Net als in 2024 sloot Tim Merlier 2025 af met zestien overwinningen op de weg. Met twee zeges in onder meer Parijs-Nice, de Baloise Belgium Tour, de Tour en de Renewi Tour waren de zeges van Merlier ook van hoge kwaliteit.

Merlier probeert nog beter te worden

Op zijn 33ste behoort Merlier samen met Jonathan Milan en Jasper Philipsen tot de beste sprinters ter wereld. De voormalige Europese en Belgische kampioen hoopt ook in 2026 nog altijd beter te worden.

"Daar werk ik elk jaar voor. Ik zet geen grote stap meer, maar babystapjes zitten er nog in", zegt Merlier bij Sporza. "Als sprinter moet je tegenwoordig over een heuvel geraken, maar ik ben nog altijd van het principe dat ik een pure sprinter wil blijven."

Milaan-Sanremo geen doel voor Merlier

Doordat Merlier pas laat in zijn carrière volledig doorbrak op de weg, wil hij geen risico's nemen op het vlak van training om bijvoorbeeld zijn kans te wagen in Milaan-Sanremo. Want winnen in het huidige peloton is quasi onmogelijk voor Merlier.

"Ik blijf dus focussen op mijn sprint, maar hier en daar moet ik nog iets sterker worden qua inhoud. Dat doe ik vooral door te koersen." En dan hoopt Merlier in 2026 onder meer een gooi te doen naar winst in In Flanders Fields - from Middelkerke to Wevelgem.