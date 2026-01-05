Analyse Belg minder op WK door Van der Poel? Nys en Vanthourenhout staan voor lastige opdracht

Belg minder op WK door Van der Poel? Nys en Vanthourenhout staan voor lastige opdracht
Foto: © photonews

Mathieu van der Poel is door zijn overwinning in Zonhoven de nieuwe leider in de Wereldbeker. Enkel Thibau Nys en Michael Vanthourenhout kunnen vermijden dat er een Belg minder naar het WK mag.

Van der Poel leider in de Wereldbeker

Thibau Nys begon als virtuele leider, door de blessure en afwezigheid van Laurens Sweeck, aan de Wereldbeker in Zonhoven. Door zijn 19de plaats pakte Nys maar zeven punten, terwijl Van der Poel de volle buit pakte. 

De wereldkampioen won zijn vijfde manche in de Wereldbeker van het seizoen en heeft nu 200 punten. Thibau Nys is tweede met 190 punten, Michael Vanthourenhout is derde met 187 punten. 

De twee Belgen kunnen de Wereldbeker nog winnen en ervoor zorgen dat België met negen renners in plaats van acht naar het WK in Hulst mag. Al zijn er nog maar weinig scenario's waarin dat kan. 

Kunnen Nys en Vanthourenhout Wereldbeker nog winnen?

Nys of Vanthourenhout moeten eerst en vooral de Wereldbeker in Benidorm, waar Van der Poel naar eigen zeggen wellicht niet aan de start komt, winnen. In de laatste twee manches, in Maasmechelen en Hoogerheide, moeten ze dan minstens eens tweede en derde worden. 

Als Van der Poel de laatste twee manches wint, zal hij 280 punten hebben. Als Nys in Benidorm zou winnen en in die laatste twee manches tweede en derde, of andersom, wordt, zal hij 285 punten tellen. Vanthourenhout zou in hetzelfde scenario op 282 punten uitkomen. 

Twee derde plaatsen in Maasmechelen en Hoogerheide zouden voor Nys niet volstaan als hij wint in Benidorm, want dan komt hij op gelijke hoogte met Van der Poel en dan geeft het aantal zeges in manches de doorslag. De Wereldbeker winnen zal voor de Belgen dus lastig worden, maar onmogelijk is het niet. 

