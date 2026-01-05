"Mag niet gebeuren op dit niveau": Ronhaar geeft "stomme fout" toe

Na een week rust was Pim Ronhaar er opnieuw bij in Zonhoven. De Nederlander nestelde zich na enkele slechte resultaten weer in de top tien.

Na een opgave in Heusden-Zolder, een 25ste plaats in Gavere en een 32ste plaats in Dendermonde trok Pim Ronhaar er een week de stekker uit. De Nederlander had te veel last van zijn rug.

Ronhaar negende in Zonhoven

In Zonhoven was Ronhaar dus weer van de partij en de Nederlander werd negende op twee minuten van Mathieu van der Poel. Voor het Nederlands kampioenschap van zondag lijkt Ronhaar net op tijd weer in orde.

"Over het algemeen ben ik best tevreden. Van tevoren zei ik dat ik tevreden zou zijn als ik een uur zonder pijn zou kunnen rijden en dat is gelukt", zei Ronhaar achteraf bij Veldritkrant.

Ronhaar maakte "stomme fout" in de zomer

Al is het probleem met zijn rug nog niet helemaal van de baan, dat moet deze zomer gebeuren. Afgelopen zomer heeft Ronhaar te weinig gewerkt aan zijn rug, omdat hij er toen geen last van had.



"Een hele stomme fout, en dat mag niet gebeuren op dit niveau. Ik weet waar ik aan moet werken volgende zomer. Nu is het zaak van genoeg rust nemen tussen de wedstrijden, dan kan ik op niveau presteren, denk ik."