Niet enkel Nys en Verstrynge: Wellens noemt vergeten outsider voor BK
Foto: © photonews

Zondag stat in Beringen de Belgische titel veldrijden op het spel. Thibau Nys en Emiel Verstrynge zijn de grote favorieten, maar Bart Wellens ziet nog een andere kanshebber.

Nys en Verstrynge favorieten voor BK veldrijden

Op het heuvelachtige parcours in Beringen wordt zondag op het Belgisch kampioenschap een strijd verwacht tussen Thibau Nys en Emiel Verstrynge, zij toonden de afgelopen crossen ook hun uitstekende vorm. 

Nys stond in vier van zijn laatste vijf crossen op het podium, in Zonhoven werd hij teruggeslagen door een valpartij. Verstrynge eindigde in zes van zijn zeven laatste crossen in de top vijf, drie keer stond hij ook op het podium. 

Wellens ziet Vanthourenhout als outsider voor BK veldrijden

Door Paul Herygers worden Nys en Verstrynge naar voren geschoven als de grote favorieten, maar Bart Wellens vindt Michael Vanthourenhout misschien wel de grootste outsider voor de Belgische titel. 

"Het is iemand die we vaak vergeten, maar bergop rijden kan hij zeker. En als je ziet hoe hij in Diegem na een val bij de start nog opschuift naar de zesde plaats, dan weet je dat hij in orde is", zegt Wellens bij Het Nieuwsblad. 

Vanthourenhout werd in 2023 al eens Belgisch kampioen veldrijden. In de cross in Beringen stond Vanthourenhout in de laatste drie edities ook telkens op het podium, hij werd twee keer tweede en eens derde. 

