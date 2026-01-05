Nys merkt stevig verschil met Van der Poel: "Hij doet dat gewoon"

Mathieu van der Poel is ook dit seizoen een klasse apart in het veld. Ook Thibau Nys zag met eigen ogen hoe groot het verschil met de wereldkampioen nog is.

In Namen en Gavere kon Thibau Nys wereldkampioen Mathieu van der Poel het even moeilijk maken, maar dat lukte hem twee keer niet tot op de streep. Nys ging telkens in de fout en zag een strijd met Van der Poel tot het einde in rook opgaan.

Nys onder de indruk van Van der Poel

Net voor de terugkeer van Van der Poel in Namen domineerde Nys ook met drie overwinningen op rij in Hamme, Tabor en Flamanville. Maar het verschil met Van der Poel blijft ook voor Nys bijzonder groot.

"Het is niet iets waar ik nog van achterover val, ik ben het stilaan wel gewoon", zei Nys bij HLN. Op bepaalde stroken in Zonhoven merkte Nys dat hij sneller had kunnen gaan als hij over meer kracht beschikte.

Verschil in kracht tussen Nys en Van der Poel

"Het verschil is: Mathieu dóet dat dan ook gewoon. Terwijl ik die kracht nog niet heb." Al denkt Nys dat die kracht wel zal komen in de toekomst en dat hij op zijn parcoursen de schade zal kunnen beperken met Van der Poel.

De volgende twee crossen hoeft Nys alvast Van der Poel niet te vrezen. Op het BK is de wereldkampioen er uiteraard niet bij en ook voor de cross Benidorm zal Van der Poel wellicht passen.