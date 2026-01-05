Van kwaad naar erger: Verdonschot deelt update na forfait voor Zonhoven

Van kwaad naar erger: Verdonschot deelt update na forfait voor Zonhoven
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Laura Verdonschot was er zondag niet bij in Zonhoven. De afscheidnemende Verdonschot had te veel last van de blessure die haar eind dit seizoen doet stoppen met crossen.

Met een vierde plaats in Hofstade leek Laura Verdonschot opnieuw boven water te komen, maar daarna ging het opnieuw veel minder. In Gavere werd ze 28ste, in Dendermonde 44ste, in Loenhout 13de en in Mol 11de. 

Blessure speelt Verdonschot te veel parten

De Wereldbeker in Zonhoven liet Verdonschot aan zich voorbij gaan. "Soms zou je willen dat je even kon verdwijnen — nu ja, tijdens de laatste wedstrijden wilde ik dat echt heel graag", schrijft Verdonschot op Instagram. 

"Door de drukke periode leek alles bergafwaarts te gaan: meer pijn, de pijn kwam sneller opzetten, zelfs aan een tafel op een stoel zitten werd oncomfortabel. Dat was ook de reden waarom ik Zonhoven heb overgeslagen."

"Na Mol heb ik mezelf meerdere keren afgevraagd waarom ik mezelf dit blijf aandoen en of het niet beter zou zijn om er meteen mee te stoppen. Maar we gaan door en vechten tot het bittere einde."

Allerlaatste kans op BK voor Verdonschot

Eind dit seizoen hangt Verdonschot haar fiets aan de haak door een aanhoudende blessure. Zaterdag doet ze nog een allerlaatste gooi naar de Belgische titel, Verdonschot pakte al drie keer zilver en twee keer brons op het BK. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Laura Verdonschot

Meer nieuws

'Jonas Vingegaard heeft knoop doorgehakt over zijn programma'

'Jonas Vingegaard heeft knoop doorgehakt over zijn programma'

14:00
Heeft Nys geen keuze meer? Groot verschil met Del Grosso opgemerkt

Heeft Nys geen keuze meer? Groot verschil met Del Grosso opgemerkt

13:30
"Mag niet gebeuren op dit niveau": Ronhaar geeft "stomme fout" toe

"Mag niet gebeuren op dit niveau": Ronhaar geeft "stomme fout" toe

13:00
Wereldbeker in Zonhoven breekt record ondanks afwezigheid Van Aert

Wereldbeker in Zonhoven breekt record ondanks afwezigheid Van Aert

12:30
Na zoveelste blessure: Zonneveld trekt harde conclusie over Van Aert

Na zoveelste blessure: Zonneveld trekt harde conclusie over Van Aert

12:00
Topfavorieten voor BK veldrijden: Herygers noemt twee namen

Topfavorieten voor BK veldrijden: Herygers noemt twee namen

11:00
Nys merkt stevig verschil met Van der Poel: "Hij doet dat gewoon"

Nys merkt stevig verschil met Van der Poel: "Hij doet dat gewoon"

10:00
'Uitstekend nieuws over revalidatie enkelbreuk van Wout van Aert'

'Uitstekend nieuws over revalidatie enkelbreuk van Wout van Aert'

09:00
Van der Poel drukt pauzeknop in en verklaart ook waarom

Van der Poel drukt pauzeknop in en verklaart ook waarom

08:30
Is Nys ontsnapt aan ramp? Herygers ziet verschil met Van Aert

Is Nys ontsnapt aan ramp? Herygers ziet verschil met Van Aert

08:00
🎥 Wout van Aert liet van zich horen in Zonhoven en had ook speciale vraag

🎥 Wout van Aert liet van zich horen in Zonhoven en had ook speciale vraag

07:35
Belg minder op WK door Van der Poel? Nys en Vanthourenhout staan voor lastige opdracht Analyse

Belg minder op WK door Van der Poel? Nys en Vanthourenhout staan voor lastige opdracht

07:00
Stevige ommekeer in de maak? "Vingegaard gaat Pogacar schop onder de kont geven"

Stevige ommekeer in de maak? "Vingegaard gaat Pogacar schop onder de kont geven"

21:30
Nieuwe ploegmaats van Van Aert hadden opvallende eigenschap nodig

Nieuwe ploegmaats van Van Aert hadden opvallende eigenschap nodig

20:30
Bondscoach had contact met Van Aert en heeft nieuws over revalidatie

Bondscoach had contact met Van Aert en heeft nieuws over revalidatie

20:00
Geeft vierde Belg forfait voor WK veldrijden? Paul Herygers weet meer

Geeft vierde Belg forfait voor WK veldrijden? Paul Herygers weet meer

19:00
Moet Nys op zijn hoede zijn? Verstrynge helder over BK veldrijden

Moet Nys op zijn hoede zijn? Verstrynge helder over BK veldrijden

18:30
Na operatie aan de enkel: Van der Poel heeft boodschap voor Van Aert

Na operatie aan de enkel: Van der Poel heeft boodschap voor Van Aert

18:00
Nys verklaart reden voor val in Zonhoven en zegt waarom hij niet wilde opgeven

Nys verklaart reden voor val in Zonhoven en zegt waarom hij niet wilde opgeven

17:00
Is winnen vanzelfsprekend geworden? Van der Poel komt met verrassend antwoord

Is winnen vanzelfsprekend geworden? Van der Poel komt met verrassend antwoord

16:31
🎥 Van der Poel voert onemanshow op in Zonhoven, Nys gaat spectaculair tegen de grond

🎥 Van der Poel voert onemanshow op in Zonhoven, Nys gaat spectaculair tegen de grond

16:16
🎥 Brand doet zichzelf de das om, Alvarado doorbreekt in Zonhoven haar zegereeks

🎥 Brand doet zichzelf de das om, Alvarado doorbreekt in Zonhoven haar zegereeks

04/01
Kloof met Pogacar dichten: Evenepoel zegt wat noodzakelijk is

Kloof met Pogacar dichten: Evenepoel zegt wat noodzakelijk is

04/01
De enorme kracht van Wout van Aert verklaard: "Een groot verschil met Van der Poel"

De enorme kracht van Wout van Aert verklaard: "Een groot verschil met Van der Poel"

04/01
Belgische sportvedette zwaar onder de indruk van Pogacar en heeft slecht nieuws voor Evenepoel

Belgische sportvedette zwaar onder de indruk van Pogacar en heeft slecht nieuws voor Evenepoel

04/01
"Onmogelijk": Ruben Van Gucht zet Van Aert en Evenepoel met beide voeten op de grond

"Onmogelijk": Ruben Van Gucht zet Van Aert en Evenepoel met beide voeten op de grond

04/01
Tim Merlier wil er niet van weten: "Ben nog altijd van dat principe"

Tim Merlier wil er niet van weten: "Ben nog altijd van dat principe"

04/01
De Clercq met handen in het haar: twee problemen voor WK veldrijden

De Clercq met handen in het haar: twee problemen voor WK veldrijden

03/01
Paul Herygers leeft mee met Bart Wellens: "Hij moet gek worden"

Paul Herygers leeft mee met Bart Wellens: "Hij moet gek worden"

03/01
Lang voor de aankondiging: Evenepoel onthult moment dat doorslag gaf voor transfer

Lang voor de aankondiging: Evenepoel onthult moment dat doorslag gaf voor transfer

03/01
Geen BK veldrijden, wel stage in Chili: Hermans komt met meer uitleg

Geen BK veldrijden, wel stage in Chili: Hermans komt met meer uitleg

03/01
Klaar voor het NK: Nieuwenhuis zegt wie grootste concurrent zal worden

Klaar voor het NK: Nieuwenhuis zegt wie grootste concurrent zal worden

03/01
Zege in Gullegem laten schieten: Vanthourenhout geeft fout toe

Zege in Gullegem laten schieten: Vanthourenhout geeft fout toe

03/01
Slimmer dan Vanthourenhout: Vandeputte onthult wat doorslag gaf in Gullegem

Slimmer dan Vanthourenhout: Vandeputte onthult wat doorslag gaf in Gullegem

03/01
🎥 Spanning tot het einde: Vandeputte heeft beter eindschot dan Vanthourenhout in Gullegem

🎥 Spanning tot het einde: Vandeputte heeft beter eindschot dan Vanthourenhout in Gullegem

03/01
Bondscoach De Clercq reageert aangeslagen op blessure van Van Aert

Bondscoach De Clercq reageert aangeslagen op blessure van Van Aert

03/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Thibau Nys Tadej Pogacar Remco Evenepoel Emiel Verstrynge Laurens Sweeck Angelo De Clercq Niels Vandeputte Grischa Niermann Tibor Del Grosso Toon Aerts Jonas Vingegaard Rasmussen Michael Vanthourenhout Vincenzo Nibali Thibaut Courtois Lucinda Brand Ceylin Del Carmen Alvarado Michael Valgren Andersen Tim Merlier

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved