Van kwaad naar erger: Verdonschot deelt update na forfait voor Zonhoven

Laura Verdonschot was er zondag niet bij in Zonhoven. De afscheidnemende Verdonschot had te veel last van de blessure die haar eind dit seizoen doet stoppen met crossen.

Met een vierde plaats in Hofstade leek Laura Verdonschot opnieuw boven water te komen, maar daarna ging het opnieuw veel minder. In Gavere werd ze 28ste, in Dendermonde 44ste, in Loenhout 13de en in Mol 11de.

Blessure speelt Verdonschot te veel parten

De Wereldbeker in Zonhoven liet Verdonschot aan zich voorbij gaan. "Soms zou je willen dat je even kon verdwijnen — nu ja, tijdens de laatste wedstrijden wilde ik dat echt heel graag", schrijft Verdonschot op Instagram.

"Door de drukke periode leek alles bergafwaarts te gaan: meer pijn, de pijn kwam sneller opzetten, zelfs aan een tafel op een stoel zitten werd oncomfortabel. Dat was ook de reden waarom ik Zonhoven heb overgeslagen."

"Na Mol heb ik mezelf meerdere keren afgevraagd waarom ik mezelf dit blijf aandoen en of het niet beter zou zijn om er meteen mee te stoppen. Maar we gaan door en vechten tot het bittere einde."

Allerlaatste kans op BK voor Verdonschot

Eind dit seizoen hangt Verdonschot haar fiets aan de haak door een aanhoudende blessure. Zaterdag doet ze nog een allerlaatste gooi naar de Belgische titel, Verdonschot pakte al drie keer zilver en twee keer brons op het BK.



